Il prezzo di STBL esplode. Pepenode sarà la prossima crypto a fare il boom?

Aggiornamenti sul rialzo di STBL e riflessioni sul futuro della prima meme coin mine to earn.

Il mercato delle criptovalute vive fasi di intensa volatilità, e l’ultima settimana ha visto un nuovo protagonista dominare le cronache: STBL.

Infatti, in appena 24 ore, il prezzo della crypto ha registrato un rialzo superiore al 440%, un risultato che spicca rispetto alla crescita modesta del mercato nel suo complesso, fermo a un incremento dello 0,5%.

Alla base di questa corsa si trovano l’annuncio di un innovativo modello di stablecoin, dinamiche speculative alimentate dal timore di perdere un’occasione (FOMO) e il contesto favorevole della cosiddetta altcoin season. Di fronte a simili numeri, la domanda è inevitabile: si tratta di un rally sostenibile o di un fenomeno destinato a esaurirsi rapidamente?

Il rally di STBL: entusiasmo, speculazione e altcoin season

Il boom di STBL ha sorpreso il mercato, con un’accelerazione che ha spinto il prezzo a raggiungere prima quota 0,185 dollari e successivamente un nuovo ATH a 0,2285 dollari.

L’impennata, che ha portato a una variazione del 440% in un solo giorno, è stata accompagnata da un aumento dei volumi pari al 21.816%, raggiungendo 530 milioni di dollari.



Questo rapporto tra volumi e capitalizzazione di mercato (circa 5,9) ha confermato l’interesse diffuso dei trader, che hanno spinto gli scambi a livelli inusuali.

In particolare, tre fattori hanno agito come causa principale di questa impennata:

Lancio del modello a tre token: il 15 settembre è stato presentato un sistema che distingue tra stablecoin per l’uso quotidiano (USST), NFT che generano rendimento (YLD) e token di governance (STBL).

Rottura del massimo storico: il superamento dell’ATH ha innescato acquisti automatici e un’ondata di FOMO.

Altcoin season: con l’indice in rialzo del 44,68% in un mese, gli investitori hanno favorito asset a bassa capitalizzazione.

In generale, il mercato crypto non ha mostrato segnali paragonabili: la capitalizzazione complessiva è rimasta quasi stabile, suggerendo che l’intero movimento sia stato concentrato su STBL.

In questo scenario, l’entusiasmo per il nuovo prodotto e l’attenzione crescente verso le altcoin hanno funzionato da catalizzatori, trasformando una notizia tecnica in un rally di portata straordinaria.

Tuttavia, la velocità dell’aumento implica anche il rischio di correzioni improvvise, una dinamica già osservata in altri episodi di rally verticali.

STBL e il futuro: opportunità e rischi da considerare

Dopo un incremento tanto rapido, la questione centrale riguarda la sostenibilità del trend di STBL. La forza del progetto e la reazione del mercato lasciano aperti scenari contrastanti, che meritano di essere analizzati con attenzione.

Infatti, da un lato la struttura del modello a tre token rappresenta un’innovazione potenzialmente dirompente, capace di attrarre sia utenti alla ricerca di stabilità sia investitori interessati a rendimenti passivi.

Dall’altro, l’entità del rally solleva interrogativi sulla solidità di una crescita basata soprattutto su volumi speculativi.

In particolare, tra i fattori positivi da monitorare è possibile elencare:

Innovazione del modello a tre token, con utilità diversificate.

Rendimento passivo tramite NFT YLD, senza immobilizzare capitale.

Coinvolgimento del CEO di Tether, figura di spicco nel settore.

Beta dApp già disponibile, segnale di applicazioni pratiche vicine.

Capitalizzazione relativamente bassa, con ampi margini di crescita.

Invece, tra i fattori negativi si possono notare:

Volatilità estrema, con una variazione del 440% in 24 ore.

Dipendenza dalla speculazione più che dall’adozione reale.

Rischio di correzioni violente dopo i massimi storici.

Solo il 5% dei token attualmente in circolazione, che potrebbe amplificare la volatilità.

Sentiment generale del mercato ancora neutro, non fortemente rialzista.

Dunque, la capacità di STBL di consolidare il proprio valore dipenderà dall’adozione della sua dApp e dalla tenuta del nuovo modello di stablecoin, soprattutto nel medio periodo.

Di conseguenza, i prossimi giorni saranno cruciali per verificare se il prezzo riuscirà a stabilizzarsi sopra la fascia dei 0,17-0,18 dollari, creando una base di supporto solida, oppure se prevarrà la pressione dei profitti incassati, portando a un’inversione rapida del trend.

Pepenode: la prima meme coin “mine-to-earn”

Mentre STBL attira l’attenzione per il suo modello innovativo, un altro progetto in fase di prevendita sta guadagnando popolarità: Pepenode (PEPENODE).

Si tratta della prima meme coin a introdurre un modello “mine-to-earn”, che unisce meccaniche di gioco e tokenomics deflazionistica. In questa fase iniziale, il progetto ha già raccolto oltre 1 milione di dollari, attirando interesse per la sua struttura gamificata.

Caratteristiche principali del progetto:

Modello Mine-to-earn gamificato con impianti virtuali di mining Tokenomics 70% dei token bruciati a ogni upgrade, creando un ciclo deflazionistico Ricompense Meme coin come PEPE, FARTCOIN e altre disponibili per il mining Differenza rispetto al cloud mining Nessuna promessa di ROI garantito, ma strategia e interazione attiva Adozione Coinvolgimento diretto della community e potenziale hype sugli early adopter











Dunque, la peculiarità di Pepenode risiede nella combinazione tra gioco e finanza decentralizzata, che consente di trasformare il mining in un’esperienza interattiva e strategica.

Inoltre, questa offerta di mercato sta attirando l’interesse di numerosi influencer del mondo crypto, che stanno condividendo la propria opinione sul futuro del progetto.

Pertanto, il meccanismo deflazionistico legato al burning dei token, unito alle ricompense dinamiche in staking, rende il progetto interessante per chi cerca nuove opportunità nell’ecosistema crypto.









