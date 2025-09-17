 / Eventi

Eventi | 17 settembre 2025, 11:38

Titans protagonisti a "Corri sotto le Torri" ad Alba

Un grande spettacolo con i tre team junior al completo; appuntamento Domenica 21 allo Sport in Piazza

Il team dei Titans a &quot;Corri sotto le Torri&quot;

I Titans di Alba Cheer hanno presentato un grande spettacolo Domenica 14 Settembre in occasione di "Corri sotto le Torri".

Il tradizionale appuntamento podistico di fine estate promosso da Triangolo Sport ha radunato nel cuore di Alba molti appassionati, ma anche persone comuni: accompagnati da una splendida giornata di sole, i partecipanti hanno potuto correre e passeggiare per le vie cittadine.

A far da cornice e regalare quel pizzico di adrenalina in più ci hanno pensato gli atleti dei team junior di Alba Cheer: Sparkling Titans, Youth Titans e Young Titans si sono presentati al gran completo, raccogliendo a cuore aperto l'invito degli organizzatori e omaggiando i presenti con tre splendide esibizioni.

L'entusiasmante Settembre dei Titans proseguirà il prossimo weekend con un triplo appuntamento:

  • Sabato 20 a Magliano Alfieri, in occasione della locale festa patronale
  • Domenica 21 sport in piazza a Santo Stefano Belbo
  • Sempre Domenica 21 l'attesissimo sport in piazza di Alba

Sono dunque ancora tante le occasioni per ammirare in azione gli atleti di Alba Cheer, ma soprattutto per avvicinarsi al cheersport.

cs

