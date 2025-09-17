Bocce: Auxilium Saluzzo medaglia d’argento nella Coppa Europa under 18 del volo

Under 18 del volo dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo ancora protagonisti, non solo a livello nazionale, ma internazionale.

Nello scorso fine settimana, il team saluzzese del direttore sportivo Paolo Costa ha conquistato il secondo posto e medaglia d’argento nella fase finale della Coppa Europa di società, in Slovenia, a Zabice, riservata agli under 18.

La formazione saluzzese ha sfiorato la conquista del prestigioso trofeo internazionale, perdendo il terzo incontro per 8 a 10 contro i croati del Pula, in un incontro dove i saluzzesi, purtroppo, hanno "regalato" il successo agli avversari.

Nella giornata di sabato l’Auxilium Saluzzo aveva superato con sicurezza nel primo incontro i francesi dell’Isère per 13 a 5, e successivamente, i padroni di casa del Kozlek Zabice, per 12 a 6.

Al termine della competizione la classifica vedeva appaiate a pari merito Auxilium Saluzzo e Pula con sei punti, ma il trofeo è andato ai croati in virtù del successo nello scontro diretto.

La rosa del team saluzzese era composta da Francesco Costa, Matteo Macario Gioanas, Matteo Costa, Alessio Cagliero, Nicolò Buniva, Fabrizio Bollati, Giacomo Giordanino, Lucia Bollati, Elisabetta Costa, Greta Buniva ed Erica Candolini ( in prestito dal Quadrifoglio) con la team manager Michela Perassi.

Da segnalare, all’evento la presenza la presidente della Repubblica Slovenia, Natasa Pirc Musar.

Domenica 21 settembre, i giovani dell’Auxilium saranno impegnati, a Pertusio, ai campionati regionali, riservati agli under 12,15 e 18, nella prova individuale.