Ciclismo: i cuneesi Sobrero e Mattio convocati per gli imminenti Mondiali in Ruanda

Saranno ben due i cuneesi, Matteo Sobrero e Pietro Mattio, che tra pochi giorni parteciperanno ai Campionati Mondiali di ciclismo.

La settimana in Ruanda, in programma dal 21 al 28 settembre a Kigali, rappresenta la prima storica rassegna iridata in terra africana.

Sobrero parteciperà alla cronometro di domenica 21 e sette giorni più tardi prenderà il via nella corsa in linea. Per lui l’obiettivo sarà quello di ben figurare nella prova contro il tempo e aiutare i più quotati capitani nella gara conclusiva di domenica 28. Possibile un suo impiego nella “cronostaffetta” di mercoledì 24.

Per l’albese si tratta della terza esperienza in una rassegna iridata elite: nel 2021, Mondiali nelle Fiandre belghe, prese il via nella crono individuale e vinse la medaglia di bronzo nella staffetta mista mentre nel 2022, edizione che si svolse a Wollongong in Australia, partecipò nuovamente alla prova contro il tempo e bissò la medaglia vinta l’anno prima con uno splendido argento, nella “cronostaffetta”. Con la nazionale seniores ha partecipato anche a molti Europei e ha conquistato l’oro, sempre nella staffetta mista, nel 2021 a Trento. Infine sono numerose le sue presenze con le nazionali giovanili (Junior e Under23).

L’alfiere della Red Bull-Bora-Hansgrohe si è conquistato la convocazione grazie al terzo posto ottenuto ad agosto al Giro di Polonia e alla sua duttilità dimostrata all’ultima Vuelta Espana, corsa in appoggio ai capitani Hindley e Pellizzari. Oltre al 28enne di Montelupo Albese il neo CT Marco Villa ha selezionato Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada e Giulio Pellizzari (con Cattaneo che affiancherà Sobrero nella crono individuale).

Pietro Mattio parteciperà alla prova in linea Under23, in programma per venerdì 26 settembre. Il giovane cuneese dovrà aiutare gli azzurri più “esperti” e farsi comunque trovare pronto per qualche azione da lontano. Per il piaschese si tratta della seconda rassegna iridata con la Nazionale giovanile, dopo l’edizione di Zurigo 2024.

(Pietro Mattio - foto pagina instagram pietro mattio)

Il portacolori del Team Visma/Lease a Bike quest’anno è spesso stato aggregato alla squadra World Tour, con cui correrà definitivamente dalla prossima stagione, e ha partecipato sia al Giro d’Italia Next Gen che al Tour de l’Avenir. Insieme al 21enne di Piasco rappresenteranno l’Italia anche Alessandro Borgo, Simone Gualdi e Lorenzo Mark Finn.

Gli azzurri partiranno in questi giorni alla volta di Kigali. La spedizione azzurra, tra le più numerose a questi Mondiali, sarà composta da 45 persone di cui 27 atleti. Oltre ai già citati uomini elite e under23 rappresenteranno l’Italia: Barale Francesca, Gasparrini Eleonora Camilla, Longo Borghini Elisa, Malcotti Barbara, Paladin Soraya, Persico Silvia, Trinca Colonel Monica (donne elite); Ciabocco Eleonora e Venturelli Federica (donne under23); De Laurentis Elena, Pegolo Chantal e Silo Giada (donne junior); Agostinacchio Mattia, Capello Roberto e Rosato Giacomo (uomini junior).