Ciclismo: Valgonen e Campana vincono la “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2025”

Intense emozioni e grande spettacolo nelle due gare conclusive della “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2025”, manifestazione riservata alla categoria donne open fortemente voluta dal Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo.

Dopo la disputa del “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano”, organizzato lo scorso mese di aprile, le due prove finali sono andate in scena sulle strade della città di Racconigi, in provincia di Cuneo. Nella cronometro individuale riservata alle elite, con in palio il “Memorial Franco Traversa”, bella vittoria della russa Valeriia Valgonen (Universitat Politecnica Valencia), che ha relegato sui restanti gradini del podio le azzurre della pista Giorgia Serena (Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf) ed Anita Baima (Horizons Cycling Club). Fantastica performance della junior al primo anno di categoria Maria Acuti (Biesse - Carrera - Premac), che ha primeggiato nella graduatoria riservata alla sua categoria con un tempo migliore rispetto a quelli fatti segnare dalle più esperte elite. La talentuosa atleta mantovana ha preceduto la fresca campionessa del mondo su pista Polina Danshina (PC Baix Ebre Tortosa) e l’ex campionessa italiana contro le lancette Linda Rapporti (Breganze Millenium). Alla spettacolare sfida contro il tempo, lunga 2850 metri, hanno preso parte 36 elite e 48 junior.

ORDINE D’ARRIVO ELITE (CRONOMETRO) “MEMORIAL FRANCO TRAVERSA” A RACCONIGI (CN):

1) Valgonen Valeriia (Universitat Politecnica Valencia) Km 2,850 in 3’47”.540 alla media di 45,090 Km/h

2) Serena Giorgia (Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf)

3) Baima Anita (Horizons Cycling Club) a 1”

4) Tserakh Hanna (Aromitalia 3T Vaiano)

5) Testa Martina (Horizons Cycling Club) a 4”

6) Crestanello Lara (Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf)

7) Sernissi Gemma (Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf)

8) Ongarato Livielle (Horizons Cycling Club) a 5”

9) Pestotnik Sara (Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf)

10) Silvestri Martina (Isolmant-Premac-Vittoria) a 7”

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR (CRONOMETRO) “MEMORIAL FRANCO TRAVERSA” A RACCONIGI (CN):

1) Acuti Maria (Biesse-Carrera-Premac) Km 2,850 in 3’40”.490 alla media di 46,532 Km/h

2) Danshina Polina (PC Baix Ebre Tortosa)

3) Rapporti Linda (Breganze Millenium) a 11”

4) Rezzonico Aline (Biesse-Carrera-Premac) a 14”

5) Orsi Martina (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) a 15”

6) Bonissi Emma (Petrucci Gauss Cycling Team) a 18”

7) Griesser Ramona (RC-Raika BKD) a 19”

8) Bezzone Camilla (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

9) Durigon Anastasia (Breganze Millenium)

10) Zambelli Giulia (Biesse-Carrera-Premac) a 20”

Volata regale e secondo successo stagionale su strada della valdostana Gaia Tormena, invece, nel tradizionale “Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie - Memorial Pinuccio ed Andrea Chiavassa”, ormai giunto alla dodicesima edizione. La fuoriclasse della MTB, più volte campionessa del mondo ed europea nella specialità dell’Eliminator e seconda classificata nella passata edizione della corsa piemontese, ha battuto la possente sprinter bielorussa Hanna Tserakh (Aromitalia 3T Vaiano) e la russa Valeriia Valgonen (Universitat Politecnica Valencia). La trentina Agata Campana (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink), vincitrice del “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano”, grazie alla quinta piazza conquistata, ha primeggiato nella speciale graduatoria riservata alle junior, lasciandosi alle spalle la compagna di squadra Camilla Bezzone, cuneese ‘doc’, e Lucia Scapini (U.C. Conscio Pedale del Sile). Le 112 atlete in gara (49 elite e 63 junior), si sono sfidate sulla distanza di 106,8 chilometri, suddivisi in due distinti circuiti: il primo, molto tecnico e ripetuto per otto volte, è stato disegnato tra Racconigi e Cavallerleone, mentre il secondo più corto e affrontato per quattro volte, è stato totalmente racchiuso sulle vie della città dove nacque Umberto II, ultimo re d'Italia. Ben 23 le formazioni rappresentate: Biesse - Carrera - Premac, Breganze Millenium, Bft Burzoni - Vo2 Team Pink, SCV Bike Cadorago ASD, Horizons Cycling Club, Petrucci Gauss Cycling Team, PC Baix Ebre Tortosa, ST Kilda Cycling Club, Canturino 1902 ASD, RC-Raika BKD ADV, UC Conscio Pedale del Sile, Ciclistica Omnia Imola, Isolmant - Premac - Vittoria, Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf, ASD Club Corridonia SC, Aromitalia 3T Vaiano, Centro Sportivo Esercito, Top Girls - Fassa Bortolo, Zhiraf Pagliaccia, Universtat Politecnica Valencia, Team Di Federico, Libertas Ceresetto e Vaiano Bike. Grazie alla somma dei punteggi conquistati nelle tre prove l’elite Valeriia Valgonen (Universitat Politecnica Valencia) e la junior Agata Campana (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) hanno primeggiato nelle graduatorie generali finali della “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2025”. Alle ricche premiazioni non sono voluti mancare il sindaco di Racconigi Valerio Oderda, con il consigliere comunale Andrea Pettiti, la consigliera nel CDA dell’ATL Cuneo Chiara Vogera, l’assessore allo sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, con l’assessore Marco Gallo ed il consigliere regionale della FCI Piemonte Roberto Brusaschetto. La “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2025”, organizzata in collaborazione con la storica U.C.A.B. Biella di Filippo Borrione, ha goduto del prezioso sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati Generali - Prevenzione Benessere ed è stata patrocinata dalla Città di Racconigi e dalla Città di Fossano.

ORDINE D’ARRIVO OPEN “TROFEO LATTERIE INALPI - ANNIBALE VITERIE - MEMORIAL PINUCCIO ED ANDREA CHIAVASSA” A RACCONIGI (CN):

1) Tormena Gaia (CS Esercito) Km 106,8 in 2h44’22” alla media di 38,986 Km/h

2) Tserakh Hanna (Aromitalia 3T Vaiano)

3) Valgonen Valeriia (Universitat Politecnica Valencia)

4) Zanetti Emanuela (Isolmant-Premac-Vittoria)

5) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

6) Baima Anita (Horizons Cycling Club)

7) Smirnova Diana (Universitat Politecnica Valencia)

8) Bezzone Camilla (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

9) Scapini Lucia (UC Conscio Pedale del Sile)

10) Chiatto Maria Pia (Zhiraf Pagliaccia)

ORDINE D’ARRIVO ELITE “TROFEO LATTERIE INALPI - ANNIBALE VITERIE - MEMORIAL PINUCCIO ED ANDREA CHIAVASSA” A RACCONIGI (CN):

1) Tormena Gaia (CS Esercito)

2) Tserakh Hanna (Aromitalia 3T Vaiano)

3) Valgonen Valeriia (Universitat Politecnica Valencia)

4) Zanetti Emanuela (Isolmant-Premac-Vittoria)

5) Baima Anita (Horizons Cycling Club)

6) Smirnova Diana (Universitat Politecnica Valencia)

7) Chiatto Maria Pia (Zhiraf Pagliaccia)

8) Crestanello Lara (Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf)

9) Rabbia Asia (Horizons Cycling Club)

10) Sacchi Chiara (Petrucci Gauss Cycling Team)

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR “TROFEO LATTERIE INALPI - ANNIBALE VITERIE - MEMORIAL PINUCCIO ED ANDREA CHIAVASSA” A RACCONIGI (CN):

1) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

2) Bezzone Camilla (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

3) Scapini Lucia (UC Conscio Pedale del Sile)

4) Murro Camilla (Libertas Ceresetto)

5) Testone Alice (Team Di Federico)

6) Laghi Clarissa (Breganze Millenium)

7) Minichino Melania (Biesse-Carrera-Premac)

8) Bani Desiree (Petrucci Gauss Cycling Team)

9) Zambelli Giulia (Biesse-Carrera-Premac)

10) Danshina Polina (PC Baix Ebre Tortosa)

CLASSIFICA GENERALE FINALE ELITE “TRE GIORNI IN ROSA NELLE TERRE DELLA GRANDA”:

1) Valgonen Valeriia (Universitat Politecnica Valencia) - Punti 180

2) Tormena Gaia (CS Esercito) 160

3) Tserakh Hanna (Aromitalia 3T Vaiano) 160

4) Baima Anita (Horizons Cycling Club) 155

5) Serena Giorgia (Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf) 150

6) Crestanello Lara (Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf) 140

7) Zanetti Emanuela (Isolmant-Premac-Vittoria) 130

8) Sacchi Chiara (Petrucci Gauss Cycling Team) 130

9) Testa Martina (Horizons Cycling Club) 120

10) De Vallier Elisa (Top Girls-Fassa Bortolo) 100

CLASSIFICA GENERALE FINALE JUNIOR “TRE GIORNI IN ROSA NELLE TERRE DELLA GRANDA”:

1) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) - Punti 230

2) Danshina Polina (PC Baix Ebre Tortosa) 180

3) Acuti Maria (Biesse-Carrera-Premac) 160

4) Bezzone Camilla (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) 150

5) Rapporti Linda (Breganze Millenium) 140

6) Orsi Martina (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) 120

7) Rezzonico Aline (Biesse-Carrera-Premac) 115

8) Vezzosi Gloria (CC Canturino 1902 ASD) 90

9) Santella Giulia (CC Canturino 1902 ASD) 90

10) Farina Sofia (CC Canturino 1902 ASD) 90