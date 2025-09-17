Cuneo Granda Volley rimonta e pareggia 2-2 con Monviso Volley

Inizia dall’allenamento congiunto con Monviso Volley la settimana ricca di impegni per Cuneo Granda Volley: le Gatte hanno chiuso 2-2 in rimonta dopo una sfida scoppiettante e ricca di emozioni al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

1° set

Parte meglio Monviso Volley che guadagna un break di cinque punti in avvio: 3-8. Le ospiti spingono forte, allungando sul 6-16 nella fase centrale del set. Nel finale le Gatte si ritrovano, ma le Pinelle hanno un margine troppo ampio di vantaggio: 15-25.

2° set

L’avvio del secondo set è decisamente più equilibrato: 8-8. Però nel cuore del parziale Monviso Volley cambia passo, allungando sul +3 (13-16). Dopodiché, nel finale di set, le Gatte tentano di rientrare, senza riuscirci: le ospiti mantengono il vantaggio e chiudono 22-25.

3° set

Il terzo parziale vede un esito diverso, con le due squadre che partono testa a testa: 8-8. Tuttavia questa volta sono le Gatte a prendere un buon break: 16-12. Nel finale Cuneo Granda Volley gestisce il vantaggio, chiudendo il set sul 25-19.

4° set

Il quarto ed ultimo parziale regala spettacolo, equilibrio e grande lotta: 8-8 in avvio. Le due squadre lottano su ogni pallone, forzando molto dai nove metri: a metà parziale Gatte avanti 16-15. Nel finale Monviso Volley tiene il passo, accendendo la sfida. Tuttavia è Cuneo Granda Volley a spuntarla 28-26.

“Sono molto contento. Queste partite fanno parte di un processo di crescita del quale noi sappiamo il carico di lavoro internamente – ha commentato coach Salvagni - L’avvio di partita è stato complicato perché siamo davvero molto stanche. Detto ciò le ragazze hanno sentito l’aria di casa ed hanno sentito il dovere di rispettare un pubblico straordinario. Siamo andate in crescendo, sciogliendoci pian piano ed è venuta fuori una bella partita, in cui tutte le ragazze hanno dato qualcosa di importante. Siamo contenti di aver visto di nuovo in campo Diop e Pritchard e la speranza è quella di continuare a lavorare bene. Complimenti a Monviso Volley che oggi ha lavorato molto bene in battuta, a dimostrazione di quanto queste occasioni servano per migliorare”.

Cuneo Granda Volley 2-2 Monviso Volley (15-25, 22-25, 25-19, 28-26)

Cuneo Granda Volley: Signorile (2), Diop (15), Pritchard (7), Pucelj (12), Cecconello (1), Keene (8), Bardaro (L)

Entrate: Koulisiani (2), Allauoi (1), Magnani (L), Rivero (7), Atamah (1)

Non entrate: Marring, Martinez