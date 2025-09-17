Mountain Bike: tre atleti dell'ANA di Mondovì ai campionati italiani dell'Associazione Nazionale Alpini

Domenica 14 settembre si sono svolti a Caspoggio (Sondrio) i Campionati italiani dell’Ass. Naz. Alpini di MTB (Mountain Bike).

Numerosi gli iscritti alla gara con la presenza di 35 Sezioni Alpine da tutta Italia, che hanno contato circa 400 Atleti alla partenza.

La gara ha avuto luogo su 20 km di percorso molto arduo e impegnativo. La Sezione ANA Mondovì è ha partecipato con 3 atleti (Gavotto, Vago e Siccardi) ai quali giunge un accorato ringraziamento per l’impegno e la tenacia, un grazie alla Sezione ANA Mondovì che ha permesso al Gruppo Sportivo di presente, unitamente al referente sezionale per lo sport Renzo Ferrero e al Consigliere Danilo Dellapiana.