Pallapugno: definite le date delle semifinali d'andata, si parte venerdì con Terre del Barolo Albese-Alta Langa

Definite le date delle gare d’andata delle semifinali della Serie A Banca d’Alba.
Si parte venerdì sera alle ore 20.30 ad Alba con Terre del Barolo Albese-Alta Langa, mentre sabato alle 21 primo atto di Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia nello sferisterio di Caraglio.
Partite, ricorda la FIPAP, come le altre semifinali e finali dei campionati senior, agli 11 giochi.
Semifinali – Andata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia 20 settembre ore 21 a Caraglio
Terre del Barolo Albese-Alta Langa 19 settembre ore 20.30 ad Alba
Semifinali – Ritorno
Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo data da definire a Cortemilia
Alta Langa-Terre del Barolo Albese data da definire a San Benedetto Belbo