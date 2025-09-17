 / Sport

Sport | 17 settembre 2025, 15:50

Pallapugno: definite le date delle semifinali d'andata, si parte venerdì con Terre del Barolo Albese-Alta Langa

Sabato primo atto di Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia

Definite le date delle gare d’andata delle semifinali della Serie A Banca d’Alba

Si parte venerdì sera alle ore 20.30 ad Alba con Terre del Barolo Albese-Alta Langa, mentre sabato alle 21 primo atto di Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia nello sferisterio di Caraglio. 

Partite, ricorda la FIPAP, come le altre semifinali e finali dei campionati senior, agli 11 giochi.

Semifinali – Andata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia 20 settembre ore 21 a Caraglio
Terre del Barolo Albese-Alta Langa 19 settembre ore 20.30 ad Alba

Semifinali – Ritorno
Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo data da definire a Cortemilia
Alta Langa-Terre del Barolo Albese data da definire a San Benedetto Belbo

