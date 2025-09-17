Borgo San Dalmazzo: al Santuario di Monserrato ha avuto luogo il raduno degli sposi

Domenica 7 settembre, alle 16, il Santuario di Monserrato (Borgo San Dalmazzo) ha accolto numerose coppie in occasione di una celebrazione di ringraziamento e affidamento alla Madonna di Monserrato.

L’invito era rivolto a tutti coloro che hanno pronunciato il loro "sì" proprio in questo luogo sacro, a prescindere dall’anno del matrimonio. Più di trenta coppie hanno risposto con entusiasmo, partecipando all’evento.

Il Santuario di Monserrato è da sempre un importante punto di riferimento spirituale, non solo per i residenti di Borgo San Dalmazzo. Sono infatti molte le coppie che, nel corso degli anni, lo hanno scelto – e continuano a sceglierlo – come scenario suggestivo per il giorno delle nozze.

Tra i presenti, quattro coppie hanno celebrato un traguardo speciale: 60 anni di matrimonio.

La celebrazione, presieduta dal parroco di San Dalmazzo, don Mariano, si è conclusa con un momento conviviale e un brindisi sul sagrato del Santuario, offrendo a tutti l’occasione per condividere ricordi, emozioni e auguri.