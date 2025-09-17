Volley maschile Serie B: primi allenamenti congiunti per il VBC Mondovì

Fine settimana piuttosto intenso per VBC Mondovì, che ha disputato già i primi due allenamenti congiunti della stagione: infatti venerdì 12 settembre i ragazzi di coach Vittorio Bertini e del suo aiuto Matteo Brignone hanno affrontato il S. Paolo Torino, formazione di serie C, mentre domenica 14 settembre c’ è stato il test match a S. Mauro Torinese contro i locali allenati da Edoardo Melato.

L’ allenamento congiunto contro il S. Paolo Torino, in cui si sono giocati 6 set, è stato utile soprattutto per rompere il ghiaccio ed iniziare ad oliare i meccanismi di gioco, permettendo a tutti i giocatori presenti di prendere confidenza con la partita e mettere minuti nelle gambe.

Nel successivo allenamento congiunto di S. Mauro Torinese contro i locali allenati da Edoardo Melato sono stati disputati 5 set, con i monregalesi che ne hanno vinti 4 e perso 1. Nel primo set il VBC MONDOVI’ si è imposto in volata 25-23, mentre nel secondo hanno avuto la meglio i padroni di casa per 25-22. I monregalesi hanno fatto loro il terzo set per 25-22, poi il quarto 25-21 ed infine il quinto 25-23. Questo contro il S. Mauro, prossimo avversario anche in campionato (l’ incontro di andata si giocherà domenica 11 gennaio in casa del S. Mauro e sarà valevole per l’ ultima giornata del girone) è stato un test decisamente probante ed utile per verificare a che punto si è con la preparazione e le risposte, al di là del risultato, che in questa fase è assolutamente ininfluente, possono considerarsi decisamente incoraggianti.

Mercoledì 17 intanto è in programma il terzo allenamento congiunto, che si terrà a Ciriè contro il PVL allenato da Enrico Salvi.