A Garessio l'incontro "Essere Comunità"

Sabato 20 settembre, alle ore 10.30, il Salone Consiliare di Garessio ospiterà un importante incontro promosso dall'Amministrazione Comunale sul tema "Essere Comunità". L'incontro si prefigge di rispondere alla domanda cruciale: "Cosa significa essere una comunità, farne parte ed essere cittadini attivi?"

L'incontro è particolarmente significativo perché si terrà un anno dopo l'incidente che ha coinvolto Luca Sibilla, che ha ricevuto un grande supporto dalla comunità locale.

“Un’occasione - spiegano dal municipio - per riunire la Comunità che gli è stata vicina nell’evento che il destino gli ha riservato, dimostrando che, nonostante tutti i problemi che le piccole realtà come la nostra devono gestire, c’è ancora tempo per stare accanto a chi si trova ad affrontare situazioni di difficoltà”.

Seguirà un momento di ringraziamento dedicato ad alcuni cittadini che si adoperano per il bene del paese.