Bra: con "Insieme per tre" ogni euro donato viene triplicato per le famiglie in difficoltà

Se “SOS Bra chiama Bra” lancia una richiesta di aiuto… Ascom Bra e Banca Cassa di Risparmio di Savigliano rispondono e lo fanno con “Aggiungi un PASTO a tavola”, grazie al progetto “Insieme per tre”.

L’associazione “SOS Bra chiama Bra”, ODV, è nata nel 2010 in un momento molto difficile per l'economia cittadina e si è impegnata ad affrontante la crisi lavorativa e sociale che ha investito Bra (e tutto il mondo, dopo la crisi dei mutui subprime), con aumento della povertà e con difficoltà di tante famiglie a soddisfare, almeno, i bisogni primari.

Tra i progetti più importanti portati avanti dall'Associazione (già intervenuta con aiuti a favore di oltre 200 famiglie) vi è il sostegno alla spesa, consistente nella distribuzione di buoni spesa, dati in relazione al numero di componenti di ogni singola famiglia.

Il progetto “Insieme per tre” prevede che per ogni euro che chiunque di noi donerà (semplicemente inquadrando il qr code di Satispay) questo verrà triplicato fino a raggiungere la cifra di 3.000 euro! Basta un euro (meglio due, tre o in base alle proprie possibilità) e un buon numero di famiglie, specie con più figli, che hanno veramente difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, verranno concretamente aiutate da “SOS Bra chiama Bra”. Oltretutto… anche la più piccola offerta è detraibile dalle tasse.

“Aggiungi un PASTO a tavola” sarà presente a “Cheese”, ospite dello stand “Ascom Bra”, e il progetto verrà presentato sabato 20 settembre alle ore 10,30 alla presenza dei tre presidenti (Ascom Bra, Luigi Barbero, CRS Savigliano, Francesco Osella, SOS Bra, Nino Dutto) moderati dal giornalista Marcello Pasquero.

Quindi… con “Insieme per tre” è facile: “Aggiungi un PASTO a tavola”!