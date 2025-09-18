Ceva: pubblicato l’avviso per il Buono Vesta, destinato a famiglie con bambini nella fascia 0-6 anni

È stato pubblicato sul sito del Comune di Ceva l’avviso per accedere al Buono Vesta.

Questo particolare voucher, introdotto nel 2025 dalla Regione Piemonte, è destinato a famiglie residenti in Piemonte e aventi bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni.

ll buono può essere richiesto dal genitore o affidatario, residente in Piemonte, e assegna un importo graduale:

1.200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 10.000,00 euro;

1.000 euro per le famiglie con ISEE tra 10.000,01 e 35.000,00 euro;

800 euro per le famiglie con ISEE tra 35.000,01 e 40.000,00 euro.

Nel caso di minori con disabilità 1.200 euro con ISEE inferiore a 40.000 euro.

Il buono ha validità di 12 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo all'ammissione della domanda.

L’importo erogato potrà essere utilizzato per le spese sostenute per la fruizione dei seguenti servizi (gestiti da enti pubblici o privati): nido d'infanzia, micronido, sezioni primavera, nido in famiglia, spazio gioco per bambini, centro per bambini e famiglie, scuole per l'infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa), scuola primaria e servizi di assistenza correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa); centri vacanza estivi/invernali, baby-sitting presso il domicilio della persona richiedente, iscrizione e frequenza a diverse opportunità (ginnastica, psicomotricità, nuoto e acquaticità, danza, massaggio infantile/espressione corporea, avvicinamento all'apprendimento di una lingua straniera, musica).

Alle ore 00.01 del 20 settembre 2025 sarà istituito un click day e le domande saranno accolte in ordine di arrivo.

A esaurimento delle risorse all’uopo stanziate, si chiuderanno le candidature e non sarà più possibile presentare domanda.

“Una grande opportunità per le famiglie” commenta Laura Amerio, assessore alla Famiglia e alle Politiche dell’infanzia. “Il Buono offre risorse per far fronte a spese talvolta ingenti ma imprescindibili nella gestione di un nucleo familiare e nella crescita di un bambino. Ogni occasione di socialità, per mettersi alla prova, per crescere e imparare qualcosa di nuovo diventa uno step nella formazione dei più piccoli e va sostenuta con ogni strumento a nostra disposizione.”

Di pari avviso Cinzia Boffano, assessore alle Politiche sociali: “I fondi destinati all’infanzia sono sempre di fondamentale importanza per l’intera collettività. Andare incontro alle esigenze, alle istanze e alle difficoltà delle famiglie è un dovere della comunità e noi come amministratori supportiamo e diamo il massimo risalto a tutte le iniziative finalizzate a questo. Il Buono Vesta è pensato proprio per sostenere i servizi e l’assistenza per l’infanzia, ma anche discipline come l’avvicinamento alla musica e allo sport, e invitiamo le famiglie a partecipare al click day.”