Costigliole Saluzzo: giovedì 25 settembre acqua sospesa per l'installazione di misuratori PNRR

Si avvisano le utenze che giovedì 25 settembre, a partire dalle ore 8 e sino alle ore 18 presunte, CO.GE.S.I. scrl ed ACDA spa effettueranno lavori di realizzazione opere edili ed idrauliche finalizzate all’installazione dei misuratori e delle apparecchiature idrauliche nell’ambito del “PNRR-M2C4-I4.2_231– Acquedotto 4.0: Innovazione e riduzione delle perdite della rete idrica Cuneese” a servizio del Comune di Costigliole Saluzzo.

Si comunica che sarà sospeso il servizio idrico nell’intero territorio comunale di Costigliole Saluzzo.

Si avverte che al suo ripristino potrebbero manifestarsi temporanee alterazioni organolettiche dell’acqua, risolvibili in breve tempo lasciando scorrere il flusso.