Gli Alpini volontari della sezione Saluzzese protagonisti a Fénis in Valle d'Aosta

Nel fine settimana del 12-14 settembre, a Fénis in Valle d’Aosta, si è svolta una grande esercitazione organizzata dalla Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

L’appuntamento, tornato dopo cinque anni di assenza, ha visto la partecipazione di 246 volontari provenienti dal 1° Raggruppamento, che raccoglie le sezioni di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia.

Tra i presenti, anche 14 volontari (2 donne e 12 uomini) della sezione ANA di Saluzzo, provenienti dalle squadre di Barge, Envie, Revello, Rifreddo e Racconigi.

L’esercitazione si è sviluppata su sei cantieri, dove i volontari sono stati impegnati in attività pratiche come la pulizia di sentieri, il rifacimento di staccionate in legno, la sistemazione degli alvei dei fiumi e l’utilizzo di attrezzature specialistiche.

In particolare, le squadre saluzzesi, affiancate dai colleghi della Val Susa e da unità alpinistiche, hanno lavorato sul torrente Clavalité, un contesto che ha permesso di simulare situazioni di emergenza in sicurezza, testando competenze e coordinamento.

Andrea Ribotta, coordinatore della Protezione Civile ANA della Sezione di Saluzzo, ha sottolineato l’importanza di questo momento: “Sono state tre giornate impegnative, con un bel mix di esercitazioni e lavori, caratterizzate dalla collaborazione tra diverse specialità: alpinistica, droni, sanità alpina, telecomunicazioni e segreteria. È sempre bello incontrarsi con colleghi di altre regioni non solo per lavorare insieme, ma anche per creare armonia e scambio tra generazioni diverse di alpini”.

Le esercitazioni come quella di Fénis non rappresentano solo un banco di prova tecnico, ma anche un’opportunità di crescita e di formazione continua per i volontari, oggi operatori qualificati e dotati di patentini per l’uso delle attrezzature.

Ribotta ha voluto concludere con: “Un grazie sincero a tutti i volontari delle nostre squadre che hanno partecipato con dedizione e disponibilità, contribuendo al successo dell’iniziativa”.

Queste giornate hanno confermato, ancora una volta, il valore della Protezione Civile ANA: un impegno che unisce professionalità, spirito di servizio e senso di comunità.