La Scuderia Alpi del Mare guarda al futuro dopo il successo della "Salita in Alta Quota"

Un’intensa estate ha accompagnato i colori dell’associazione monregalese, che è stata impegnata attivamente nell’organizzazione di alcuni eventi, tra i quali, il più importante, quello denominato “La Salita in Alta Quota”, nel contesto della kermesse motoristica “Mondovì e Motori”.

Un evento che da alcuni anni a questa parte, ha permesso una sinergia tra la “scuderia” monregalese ed altre entità del territorio, tra le quali l’Associazione “La Funicolare” e la Città di Mondovì. Nel luglio appena trascorso, infatti, il monregalese ha ospitato oltre quaranta vetture della casa francese “Alpine”, che hanno colorato le strade delle nostre Valli. Un evento che ha permesso di aprire le porte a suggestive possibilità future, che verranno svelate nei mesi invernali.

A tal proposito fanno seguito le parole del Presidente Davide Peruzzi: “La volontà è quella di continuare a promuovere il mondo dei motori nella nostra area, con un occhio di riguardo alla promozione del territorio. L’evento Alpine nel contesto di Mondovì e Motori, è stata una splendida cartolina, a breve vi daremo delle interessanti novità per il futuro che riguarderanno anche gli appassionati più vicini al motorsport”.

In questa ultima parte di venti-venticinque, infatti, nonostante l’associazione non sia impegnata attivamente nell’organizzazione di eventi, è già all’opera per regalare un venti-ventisei ancor più ricco di novità.