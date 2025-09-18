"L'autismo in tasca": la guida pratica di Lunetica per famiglie ed educatori

Un vademecum pratico per genitori, insegnanti ed educatori che ogni giorno affrontano le sfide dell'autismo. È "L'autismo in tasca", il nuovo libro della Cooperativa Sociale Lunetica che trasforma l'esperienza sul campo in consigli immediatamente applicabili.

Il volume, pensato come una vera guida tascabile, nasce dal lavoro quotidiano di educatori e professionisti che hanno tradotto competenze tecniche in un linguaggio semplice e accessibile. All'interno: schede operative, strategie comunicative e suggerimenti per favorire autonomia e inclusione, sia a casa che a scuola.

"Non volevamo creare l'ennesimo manuale teorico - spiegano da Lunetica - ma un compagno di viaggio che faccia sentire meno soli genitori e operatori". Un obiettivo che conferma l'impegno della cooperativa nella promozione di una cultura inclusiva e solidale.