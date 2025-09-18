Savigliano, il Cenacolo “Clemente Rebora” e “Massimiliano Kolbe” chiamano a raccolta i soci

I soci del Cenacolo “Clemente Rebora” e “Massimiliano Kolbe” di Savigliano

Le Associazioni Culturali Cenacolo “Clemente Rebora” e “Massimiliano Kolbe” di Savigliano tornano a riunire soci e simpatizzanti.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 settembre, alle 15, nel Salone di San Filippo, in via Ferreri 11/A a Savigliano.

L’assemblea sarà l’occasione per raccontare le attività realizzate nell’ultimo semestre, programmare il calendario del secondo semestre 2025 e, soprattutto, condividere idee e progetti per il futuro culturale del territorio.

Nella seconda parte del pomeriggio, i partecipanti saranno coinvolti in un reading dedicato al tema delle emozioni in tutte le loro sfumature, un momento pensato come esperienza collettiva di parola, ascolto e creatività.

Il presidente Antonio Scommegna invita i soci e gli amici con un messaggio chiaro e appassionato: “Accogliete le voci poetiche del mondo, ispiratevi alla loro unicità e arricchitevi della loro molteplicità. Le parole della poesia non devono essere recitate meccanicamente, ma vissute, interpretate, tanto nel piacere quanto nel dolore che portano con sé. Non fate gli attori, i docenti o i predicatori: offrite le vostre parole come un abbraccio, affinché la poesia diventi esperienza di reciprocità, capace di lasciare senza fiato”.

Un invito forte e diretto a tutti gli amanti della cultura e della poesia: partecipare non solo per ascoltare, ma per costruire insieme.

L’invito all’incontro è aperto a tutti.