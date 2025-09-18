L’arancino di Bra special guest nei giorni di Cheese, dal 19 al 22 settembre

Arancini siciliani (a Bra): dove trovarli? Se pensate che assaporare l’autentica specialità sicula nella capitale del Roero sia pura utopia, vi sbagliate di grosso.

Gustare queste prelibatezze made in Sud, mentre magari ripensate con nostalgia alla vacanza durante la quale le avete assaggiate la prima volta, non solo è possibile, ma anche più facile di quello che possiate immaginare.

In piazza Roma 23, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, sorge La Meridionale. Questo luogo di perdizione per golosi (e non) offre la possibilità di commuovervi di fronte al suo pieno di bontà. E se l’obiettivo è quello di gustare l’arancino (o arancina), fatto come si comanda, qui si va sul sicuro.

Qualità delle materie prime a km zero (riso di Bra, formaggio Bra tenero, salciccia di Bra e impanatura con pane di Bra, amalgamati secondo le più antiche ricette) e la capacità di rivisitare un prodotto della tradizione, sono tra i punti a favore della panetteria.

«Il desiderio di condividere ciò che amiamo ci ha spinto a ricreare i sapori del Sud, utilizzando le eccellenze gastronomiche locali per una contaminazione che ha trovato il gradimento del pubblico». Così, Loredana Cavallaro e Saverio Giuliano, hanno iniziato a produrre questa ricetta che da anni è sulla bocca di tutti.

L’arancino di Bra (#arancinodibra) si presenta, seguendo la tradizione siciliana, come una piccola sfera dorata, dalla panatura priva di bruciature o fessure. Questo (ogni siculo ve lo può confermare) è uno dei tratti distintivi dell’arancino in piena regola, diffidate dalle imitazioni!