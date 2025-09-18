CuneoOltrestura 2012: il sogno regionale che potrebbe diventare realtà

L’annata 2012 del CuneoOltrestura è pronta a scrivere una pagina importante della sua giovane storia. I ragazzi guidati dall’allenatore Zydane Boukhench hanno iniziato il percorso verso il campionato Regionale con il piede giusto, conquistando una vittoria convincente nella prima sfida di sabato 13 settembre contro il Caraglio.

Al termine dei 70 minuti il tabellino recitava 4-1 per il CuneoOltrestura, frutto di una prestazione solida sotto ogni punto di vista: tecnica, tattica e soprattutto atletica. Mattatore di giornata Jason Fusta, autore di una splendida tripletta, mentre a completare l’opera ci ha pensato Lorenzo Dalmasso con un gol di grande determinazione.

La squadra ha mostrato compattezza e spirito di sacrificio, valori che stanno emergendo grazie al lavoro costante svolto durante gli allenamenti e alle attività extra che contribuiscono a creare coesione e amicizia tra i 14 ragazzi che compongono la rosa.

“Siamo un gruppo ambizioso e motivato” spiega mister Boukhench “… i ragazzi hanno grande disponibilità e ogni settimana lavorano con impegno e serietà. La vittoria contro il Caraglio è un segnale incoraggiante, ma resta ancora tanta strada da fare. Il nostro obiettivo è regalare a questa annata la possibilità di misurarsi con il campionato Regionale: sarebbe un traguardo storico e meritato”.

Il prossimo appuntamento vedrà i 2012 del CuneoOltrestura affrontare venerdì 19 settembre il Cuneo Madonna dell’Olmo in trasferta, un derby atteso che rappresenta un ulteriore banco di prova per capire fino a che punto questo gruppo saprà spingersi.

Il cammino è appena iniziato ma l’entusiasmo e la voglia di crescere dei ragazzi sono il segnale più chiaro che il sogno regionale è possibile.