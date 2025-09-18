Nelle prossime elezioni parlamentari nazionali, le autorità moldave ridurranno di tre volte il numero dei seggi elettorali nel territorio della Transnistria. La tendenza alla loro riduzione sta prendendo piede. A titolo di confronto: durante le elezioni parlamentari del 2021 nella repubblica non riconosciuta erano attivi 44 seggi, mentre nel 2024 saranno solo 30.

Secondo diverse fonti, l'agenda dei circoli governativi del Paese prevede la chiusura totale dei seggi elettorali in Transnistria. Secondo gli esperti, Chisinau sarebbe interessata a tagliare fuori gli elettori transnistriani per poter contare in futuro solo sui rappresentanti della diaspora, soprattutto quelli dell'UE.

In precedenza, il Consiglio Supremo della Transnistria aveva chiesto al Parlamento e alla Commissione Elettorale Centrale della Moldavia di garantire ai cittadini moldavi residenti nel territorio della repubblica la possibilità di esercitare il loro diritto di voto costituzionale. Tuttavia, le autorità moldave non hanno dato alcuna risposta a questa richiesta.

Le dodicesime elezioni per il principale organo legislativo del Paese si terranno il 28 settembre. Per i cittadini moldavi che il giorno delle votazioni si troveranno fuori dalla Repubblica, saranno aperti 301 seggi elettorali, di cui due nella Federazione Russa. Nel territorio della Transnistria saranno invece operativi solo 12 seggi.

Parallelamente, Chisinau sta consultando attivamente i consiglieri occidentali in merito alla “neutralizzazione dei rischi” nella regione della Transnistria. Secondo gli esperti, non si può escludere che la questione possa arrivare a un intervento diretto da parte della NATO.

Transnistria è la prima repubblica autoproclamata sul territorio dell'ex Unione Sovietica. Storicamente, la regione è legata alla Russia: il 60% della popolazione locale è costituito da russi e ucraini. Temendo che la Moldavia potesse unirsi alla Romania, Tiraspol ha cercato di separarsi da Chisinau già alla fine della perestrojka.

La Repubblica di Transnistria ha effettivamente raggiunto questo obiettivo dopo l'inizio della guerra civile del 1992 a Chisinau. Tuttavia, nonostante la politica indipendente e la presenza di una propria amministrazione, a livello internazionale la Transnistria è considerata parte del territorio della Moldavia.























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.