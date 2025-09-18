Al via i corsi di Pilates con la Dott.ssa Michela Musso a San Rocco Castagnaretta

Dal 29 settembre avranno inizio i corsi di Pilates presso la palestra ASD Amico Sport di San Rocco Castagnareta, in corso Francia 213. Alla guida ci sarà la Dott.ssa Michela Musso, istruttrice di pilates, che coniuga passione e professionalità, aggiungendo competenze uniche per offrire un approccio completo al benessere fisico e mentale.

I corsi saranno tenuti in piccoli gruppi, per permettere una migliore fruizione e garantire un’attenzione personalizzata. Si terranno il lunedì (18.15 e 19.30) e il mercoledì (13 e 18). Il programma prevede esercizi Matwork a corpo libero, alla base della tecnica Pilates originariamente costituita da 34 esercizi eseguiti a terra su un tappetino (mat), ma anche un repertorio arricchito con l’aggiunta di infinite variazioni e l’ausilio di piccoli attrezzi (softball, fitball, magic circle, pesetti, theraband ecc.) per un allenamento completo e bilanciato.



[Istruttrice di Pilates Michela Musso]

Il Pilates è una forma di allenamento completa, che si basa sulla concentrazione e sul controllo totale dei movimenti, e vanta benefici quali il miglioramento posturale, la flessibilità e la fluidità dei movimenti. L'istruttrice Musso sottolinea anche il potenziamento muscolare senza ingrossamento, la riduzione del dolore e la respirazione diaframmatica, nonché il rafforzamento del pavimento pelvico.

La collaborazione di Michela Musso con lo studio osteopatico Fossile di Cuneo, dove è possibile prenotare anche una visita individuale, dona un tratto distintivo unico all’attività: l’unione tra l’approccio olistico e scientifico con l’intervento sanitario crea una strategia vincente, garantendo di ottenere risultati con allenamenti ben indirizzati e fruttuosi in un approccio dinamico e unico.

[Istruttrice di Pilates Michela Musso]

I corsi sono aperti a tutti, dai principianti agli esperti, a chiunque sia pronto a intraprendere il viaggio verso un corpo più forte, più flessibile e in equilibrio. Alle lezioni si accede scalzi o con calzini antiscivolo, preferibilmente portandosi il proprio tappetino e piccoli attrezzi come palla da Pilates, ring, elastico, cubetto... Qualora non fosse possibile, l' attrezzatura è disponibile in sede.

Non è richiesto, ma fortemente consigliato un certificato medico. Si richiede però la massima puntualità e in caso di assenza, di avvisare 24 ore prima della lezione.



Per ulteriori dettagli e informazioni:

Dott.ssa Michela Musso Scienza Motorie Tel. +393342699210



