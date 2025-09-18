Nasim Eshqi a Saluzzo: le sue sfide sportive e la sua battaglia per la lotta femminile in Iran

Domani sera, venerdì 19 settembre alle 21, al Monastero della Stella di Saluzzo (piazza Trinità 4) avrà luogo l’incontro con Nasim Eshqi, scalatrice, attivista e scrittrice iraniana, la cui storia è diventata simbolo della lotta femminile nel suo Paese.

Nell’appuntamento di Saluzzo che intreccia sport, cultura e diritti umani, la scalatrice nata a Teheran il 21 marzo 1982, parlerà non solo delle sue sfide sportive, ma soprattutto darà la sua testimonianza di donna che ha trasformato la scalata in una metafora di libertà.

L’evento organizzato dalla sezione locale del Cai Monviso rientra nel programma dei festeggiamenti che celebrano i 120 anni della fondazione del Cai saluzzese.

L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria mediante il sito www.monasterodellastella.it.

Campionessa di kickboxing da giovanissima, ha poi scelto l’arrampicata, disciplina che le ha consentito di superare i vincoli della Repubblica islamica e di esprimersi come donna libera. In Iran è stata l’unica climber a praticare l’arrampicata all’aperto, aprendo oltre cento vie su pareti tra Medio Oriente, India, Turchia, Caucaso e, più recentemente, in Europa.

Un percorso che nel 2020 la regista Francesca Borghetti ha raccontato nel documentario “Climbing Iran”, cui hanno fatto seguito un podcast di RaiPlaySound e il libro autobiografico “Ero roccia. Ora sono montagna” (2024).

La sua battaglia personale ha trovato eco mondiale soprattutto dopo l’uccisione di Mahsa Amini nel 2022, quando Eshqi ha scelto l’esilio, continuando dall’estero a essere voce delle donne iraniane.

Nel 2023 ha aperto una nuova via sul Catinaccio, in Val di Fassa, intitolata “Woman, Life, Freedom”, come lo slogan delle proteste in Iran.

Oggi vive in una località segreta per motivi di sicurezza, ma gira il mondo come atleta e testimone.