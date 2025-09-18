Sanità, l'assessore Riboldi: "Nessuna anomalia nei dati delle prestazioni erogate dall’Asl Cn1 e dall’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo"

«Nessuna anomalia nei dati delle prestazioni erogate dall’Asl Cuneo1 e dall’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Come annunciato in Consiglio regionale, la Direzione Sanità, al termine di un’attenta e approfondita valutazione, ha potuto confermare che i volumi delle prestazioni erogate – sia quelle ordinarie sia quelle relative al recupero delle liste di attesa – non risultano alterati dalla modalità di prenotazione adottata».

Queste le parole dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi sulle prenotazioni delle agende del Sovracup e in particolare su quelle cuneesi, che ha aggiunto: «Ancora una volta, e me ne dispiaccio, si utilizza il tema della salute pubblica per visibilità politica, mentre sarebbe sempre opportuno non creare allarmismi».