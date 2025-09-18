 / Politica

Politica | 18 settembre 2025, 16:54

Sanità, l'assessore Riboldi: "Nessuna anomalia nei dati delle prestazioni erogate dall’Asl Cn1 e dall’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo"

"Nessun impatto sulle prestazioni aggiuntive di sera, sabato e domenica del modello Piemonte. Sarebbe opportuno non creare allarmismi"

Sanità, l'assessore Riboldi: &quot;Nessuna anomalia nei dati delle prestazioni erogate dall’Asl Cn1 e dall’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo&quot;

«Nessuna anomalia nei dati delle prestazioni erogate dall’Asl Cuneo1 e dall’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Come annunciato in Consiglio regionale, la Direzione Sanità, al termine di un’attenta e approfondita valutazione, ha potuto confermare che i volumi delle prestazioni erogate – sia quelle ordinarie sia quelle relative al recupero delle liste di attesa – non risultano alterati dalla modalità di prenotazione adottata».

Queste le parole dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi sulle prenotazioni delle agende del Sovracup e in particolare su quelle cuneesi, che ha aggiunto: «Ancora una volta, e me ne dispiaccio, si utilizza il tema della salute pubblica per visibilità politica, mentre sarebbe sempre opportuno non creare allarmismi».

Nello specifico della problematicità emersa, si è riscontrato che i casi riguardano unicamente la fase di prenotazione da parte del cittadino: «L’utilizzo di slot virtuali ha potuto incidere soltanto sulla rilevazione dei tempi di attesa in fase ex-ante, senza in alcun modo compromettere né l’effettiva erogazione delle prestazioni né il loro conteggio ai fini dei monitoraggi e della rendicontazione. Difatti delle 110 mila prestazioni erogate con il Sistema Piemonte la sera, il sabato e la domenica, nessuna è stata inficiata dal sistema di prenotazione come ha verificato puntualmente la Direzione Sanità», ha aggiunto l’assessore Riboldi.

