Cuneo Granda Volley impeccabile nell’allenamento congiunto con Volley Club Chamalieres

Secondo impegno della settimana per Cuneo Granda Volley: le Gatte sono state protagoniste dell’allenamento congiunto con Volley Club Chamalieres, squadra francese militante in Ligue A. Dopo la sfida contro Monviso Volley, le biancorosse hanno trovato una convincente vittoria per 4-0 contro le francesi.

1° set

Partono meglio le Gatte, brave a portarsi sul +3: 8-5. La squadra di coach Salvagni prosegue il suo cammino nel primo set, salendo 16-11. Nel finale le biancorosse amministrano ed allungano: parziale chiuso 25-16.

2° set

L’avvio del secondo ricalca il precedente: break Gatte e 8-5. Tuttavia la fuga delle biancorosse è più veemente, arrivando sul +8 (16-8). Nel finale Cuneo allunga, chiudendo il set sul 25-15.

3° set

Il terzo parziale segue il copione dei precedenti: Cuneo avanti in avvio per 8-3. Le Gatte continuano a macinare gioco e punti, allungando sul 16-7. Nel finale le biancorosse replicano il punteggio del set precedente: 25-15.

4° set

Il quarto ed ultimo parziale si rivela molto più equilibrato: 8-8 in avvio. Poi le Gatte sono brave a prendere un break di vantaggio (16-14), aumentando il ritmo nelle battute finali (20-15). Così Cuneo Granda Volley chiude parziale (25-21) e partita.

“Sono molto contento e orgoglioso delle ragazze, non per il risultato, ma perché in questo momento è complicato giocare due sfide consecutive – ha commentato coach Salvagni – Per molte ragazze c’era l’opportunità di stare in campo e credo che la qualità e l’agonismo espressi da Allaoui, Magnani e Atamah siano stati di altissimo livello. Sappiamo che abbiamo un organico lungo e queste partite servono per dare a tutti la possibilità di stare più tempo in campo. Avevano già giocato con Vallefoglia e Monviso, ma oggi hanno avuto l’opportunità di un maggior minutaggio. Hanno fatto molto bene, si sono viste cose interessanti su muro-difesa e stiamo crescendo sul cambio palla. La strada è ancora lunga, ma queste due partite ci hanno fatto fare un ulteriore passo verso l’inizio del campionato”.

Cuneo Granda Volley 4-0 Volley Club Chamalieres (25-16, 25-15, 25-15, 25-21)

Cuneo Granda Volley: Allaoui, Diop, Rivero, Martinez, Cecconello, Atamah, Magnani (L)

Entrate: Koulisiani, Pucelj

Non entrate: Marring, Signorile, Keene, Bardaro, Pritchard