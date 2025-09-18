Cuneo Volley show a Imperia: battuto il Cannes 3-1 nel Memorial Dado Tessitore (FOTO E VIDEO)

In un Palazzetto dello Sport di Imperia da tutto esaurito, il Cuneo Volley si è aggiudicato il test match di lusso contro i francesi del Cannes valevole per il XXXIII Memorial Dado Tessitore, trionfando per 3 set a 1 al termine di una gara combattutissima e giocata su ottimi ritmi da entrambe le compagini, sempre più vicine all'esordio ufficiale nei rispettivi massimi campionati nazionali.

Battocchio ha confermato il sestetto di partenza schierato già contro Savigliano, lasciando precauzionalmente a riposo Ivan Zaytsev, il cui recupero dovrebbe coincidere con il via della Superlega. Baranowicz al palleggio, Feral opposto, Codarin e Copelli centrali, Sedlacek e Cattaneo schiacciatori, Cavaccini nel ruolo di libero. I francesi provano a partire subito forte portandosi avanti 4-2, ma ci pensano Feral e Cattaneo a dare il primo strappo al set sotto la regia di un ispirato Baranowicz. Funziona bene anche anche la fase break di Cuneo, con i due centrali, Copelli e Codarin, che a muro toccano tanti palloni facendo la differenza nella fase centrale del set, che vede la squadra di Battocchio scappare sul 16-10. Cannes risale a -3 dopo il secondo time out di Tchouassi, senza però riuscire a colmare il gap con i piemontesi, che chiudono il primo parziale 25-20 con l'attacco vincente di Cattaneo.





Secondo set in sostanziale equilibrio, con qualche errore al servizio di troppo da entrambe le parti: si gioca praticamente punto a punto fino al 13-13, quando la formazione francese tenta il primo mini allungo che costringe Battocchio a chiamare time-out. Un delizioso colpo da beacher di Feral e il mani fuori di Sedlacek riportano Cuneo sul 18-18, ma l'ace di Ekmann regala a Cannes l'immediato nuovo +2. Battocchio ferma allora il gioco e Feral rimette le cose a posto con il servizio (20-20), ma il successivo errore dalla linea dei nove metri e il muro su Sedlacek regalano ai ragazzi di Tchouassi il 22-20. Cuneo annulla ancora le distanze portando ai vantaggi il secondo set, senza però riuscire a sfruttare un buon servizio di Baranowicz cedendo 26-24 sul diagonale di Rodrigues.

Nel terzo parziale sono gli uomini di Battocchio a cercare immediatamente l'allungo (10-7), con un Feral ispirato che mantiene percentuali alte in attacco.

Distanze immutate fino al 18-15, quando il turno al servizio di Rodrigues riporta Cannes a contatto. Il primo tempo di Codarin e il diagonale di Sedlacek regalano però il nuovo +3 a Cuneo, che sciupa poi due set point subendo tre punti consecutivi che portano Cannes a set point (25-24). Ekmann sbaglia il servizio allungando ancora il set fino a un interminabile e appassionante 34-32 a favore dei piemontesi, che sfruttano l'errore in diagonale di Cardona.

Cannes sprinta in avvio di quarto set, Feral chiude il gap immediatamente, ma la squadra di Battocchio trova meno continuità al servizio rispetto alle battute iniziali della gara. I francesi allungano così 13-9 prima del time out di Cuneo, che col solito Feral, continuamente servito da Baranowicz, risale 16-16 grazie a un break di 4-0 tutto firmato dall'opposto dei piemontesi. Torna a sbagliare tanti servizi la squadra di Battocchio, riuscendo comunque a firmare il sorpasso sul 22-21 dopo una ricezione sbagliata da Cohen.

Feral si divora il 24-21, Cardona restituisce il regalo pestando la linea dei tre metri sul 23-23 e l'errore finale di Rodrigues regala set e vittoria del match a Cuneo.

Non sono mancati a fine partita gli onori di casa del sindaco Scajola, accompagnato dai rappresentanti istituzionali e sportivi del territorio.

Tra i tanti consegnati al termine della serata, anche il Trofeo Morenews, assegnato dal caporedattore di Svsport.it Gian Lorenzo Tortarolo, all'MVP della sfida Nathan Feral, opposto dei piemontesi con 28 punti a referto.