Skiroll: Emanuele Becchis secondo nella mass start di Coppa del mondo di Roma

Le Mass Start senior fanno calare il sipario sulla seconda e ultima giornata della tappa romana di Coppa del mondo di skiroll.

Sui 10km del circuito da 1,6km – percorso per sei volte in tecnica libera – gli atleti si sono affrontati in una giornata molto calda che ha reso la competizione ancora più difficile, senza contare il tratto di salita lungo il percorso che costeggia il sito storico delle Terme di Caracalla ed è il punto di maggior selezione del circuito.

Nella gara maschile, alla presenza del neoeletto Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, si impone in volata il lettone Raimo Vigants, al termine di una gara di gruppo dai ritmi fin da subito molto alti, con diversi atleti ad alternarsi in testa – tra cui lo spagnolo Imanol Rojo Garcia e lo svedese Simon Karlsson.

Gli italiani sono nel gruppo di testa, ma restano sempre coperti, molto finché Riccardo Lorenzo Masiero nei giri finali val comando di un gruppo comunque estremamente compatto. Sul rettilineo finale gli atleti si aprono sfruttando l’ampiezza del tracciato e dietro il lettone sono ben quattro gli azzurri al traguardo, sfruttando uno sprint dalle dinamiche molto simili a quelle del pattinaggio di velocità. I posti sul podio restano però solo due: uno per Emanuele Becchis, che nonostante la sua vocazione di sprinter si prende un podio nella distance stringendo i denti e sfruttando nel finale nella volata, sfruttando anche il suo passato sui pattini a rotelle, e l’altro per Matteo Tanel, abile a rimanere coperto per tutta la gara. Per lui, i conti per la Classifica Generale si faranno in Val di Fiemme, nel weekend, contando che la vittoria del lettone riapre la questione pettorale arancione.