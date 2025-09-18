MOTORI / Weekend dolce amaro per la Black Racing sul Cremona Circuit

San Martino del Lago (CR), 12-14 settembre. Sul Cremona Circuit si è tenuto il quarto round della Coppa Italia Velocità 2025, che per l’occasione si è svolto sotto il vessillo della Coppa FMI, ma che purtroppo verrà ricordato come un round tragico per la scomparsa di Gabriele Cottini, pilota amico e molto vicino alla squadra cuneese, che si stringe al cordoglio della famiglia per la prematura scomparsa.

Il weekend ha visto il team cuneese della velocità in pista, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo al completo con il rientro, per l’occasione, del pilota reggiano Alessandro Spaggiari in qualità di wild card nella Pirelli Cup e l’ingresso di una new entry, l’albese Vittorio Frascolino, nel Trofeo Italiano Amatori classe 600.

(Alessandro Spaggiari 53 e Thomas Mattioli 3 - Foto Benzina Media)

Confermati il maceratese Elia Mengoni, iscritto alla Dunlop Cup 600 Supersport in sella alla Yamaha R6, il genovese Fabio Pozzato su Yamaha R1, il reggiano Thomas Mattioli su BMW S1000RR e lo svizzero Manuel Alder su Kawasaki ZX-10R nella Pirelli 1000 Rider e l’austriaco Maximilian Seelos, su BMW S1000RR, nel Trofeo Italiano Amatori 1000 base.

Il venerdì di prove ufficiali ha visto tecnici e piloti lavorare sugli assetti in vista delle qualifiche del sabato, che hanno visto i piloti Black Racing impegnati nella Pirelli Cup con queste posizioni: Mattioli 9°, Pozzato 11°, Spaggiari 26° al rientro alle corse e Alder 30°, in ripresa dall’infortunio rimediato nel round di Misano ed infine Seelos, che mette a segno la sua migliore qualifica della stagione, con un bel 7° in griglia di partenza. Ottima 18^ posizione dell’albese Frascolino, alla sua prima gara in Coppa Italia.

(Fabio Pozzato prima del via - Foto Benzina Media)

Con la tribuna centrale stracolma di spettatori, accorsi per la domenica di gare, un incidente nel primo giro della Dunlop Cup ferma la gara e nella ripartenza, Mengoni fino all’ultimo giro in lotta per il podio della Superport, va lungo e chiude quattordicesimo e quarto della Supersport.

Con tutte le gare ridotte a otto giri, prima della pausa pranzo è stata la volta della Pirelli Cup, con la compagine Black Racing che al termine di una gara dal ritmo molto elevato ed un livello aumentato quest’anno esponenzialmente, si è conclusa con la Top 10 di Mattioli e Pozzato, rispettivamente nono e decimo, la diciottessima piazza di Spaggiari, che gli vale la seconda posizione nella classifica riservata alle wild card e Alder, che chiude al ventiseiesimo posto, soddisfatto della ripresa fisica e di aver ritrovato il ritmo gara.

(Sulla destra del podio l'albese Vittorio Frascolino - Foto Benzina Media)

Nel pomeriggio Frascolino, la wild card albese alla prima uscita con la squadra cuneese, parte bene e conclude la sua “prima” in undicesima piazza, salendo sul podio riservato alle wild card.

(Manuel Alder - Foto Benzina Media)

A chiudere il quarto round, la partenza della 1000 base del Trofeo Amatori in cui Seelos, partito molto bene, tiene il gruppo di testa e, passaggio dopo passaggio, arriva all’ultimo giro in terza posizione, quando alla staccata in fondo al rettilineo il pilota inseguitore allunga troppo la frenata, centrando in pieno l’incolpevole pilota austriaco. I soccorsi sono intervenuti subito, Seelos è stato trasportato prima al centro medico del circuito ed in seguito presso l’ospedale di Cremona dove, fortunatamente, sono state riscontrate all’austriaco solamente alcune contusioni.

"E' stato un weekend difficile emotivamente - ha riferito il team manager Simone Barale -, perché sappiamo che il nostro sport è pericoloso, ma non si è mai pronti ad affrontare la perdita di uno di noi, a maggior ragione se si tratta di un amico vicino a tutta la squadra, pertanto l’unico vero pensiero va a Cottini ed alla sua famiglia. Sportivamente usciamo dal penultimo round non avendo capitalizzato il lavoro del weekend, per alcuni eventi che ci hanno condizionato, ma siamo ancora in corsa per il titolo nel Trofeo Amatori 1000 base e nella Dunlop Cup ci sono tutti i presupposti per arrivare sul podio. Dobbiamo farci trovare pronti per l’ultimo round di Vallelunga".

(Alessandro Spaggiari insieme al tecnico Pellegrini - Foto Benzina Media)

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il supporto che forniscono in questa stagione agonistica: TOP Serramenti, TOP Serramenti Design, Poppi Clementino SpA, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, D&B Automazioni Srl, CTM Srl, Erregi Srl, I Freschi di Zurli Alessandro, Istituto Ottico Boselli, I Mengoni SaS, XBW Srl, Moss Srl, Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini Srl, Proforma Consulting, MP Gamma Srl, Sine Cura, Sirp Srl e Gastaldi Officine Srl.

Un doveroso ringraziamento va anche ai partner tecnici Penny Racing Service, Micron Srl, Magigas, Graph-Art, Vircos, Al Cappello Alpino e Galfer.