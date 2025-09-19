Innovazione agricola protagonista a Cheese: Agrion presenta nuovi progetti per il futuro del settore [INTERVISTA]

L'innovazione tecnologica al servizio dell'agricoltura piemontese compie un passo decisivo. Durante l'evento "Innovare oggi, costruire futuro", che si svolgerà oggi, venerdì 19 settembre, a Bra nell'ambito di Cheese, verrà ufficialmente lanciato il progetto di collaborazione tra Regione Piemonte, Fondazione Agrion e Diagram per il potenziamento della rete di stazioni meteorologiche destinate alle aziende agricole, come anticipa il presidente della Fondazione Agrion, Giacomo Ballario.

All'evento, dalle ore 15 nell'area istituzionale Regione Piemonte in piazza Spreitenbach, parteciperanno l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, il direttore Agricoltura e Cibo Paolo Balocco, il presidente di Fondazione Agrion Giacomo Ballari, l'amministratore delegato di Diagram Group Roberto Mancini e il direttore del settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte Luisa Ricci.

La prima parte dell'incontro, intitolata "Innovazione e ricerca al servizio del clima: guidiamo il cambiamento", metterà al centro il rapporto tra agricoltura e cambiamenti climatici. Protagonisti saranno due importanti accordi di collaborazione che promettono di rivoluzionare il settore.

Il primo riguarda la partnership tra Fondazione Agrion e Fondazione Riccagioia, un accordo quadro che punta a sviluppare sinergie tra ricerca applicata e innovazione tecnologica nel comparto agricolo.

Il secondo progetto coinvolge direttamente la Regione Piemonte insieme a Fondazione Agrion e Diagram per il potenziamento della rete di stazioni meteorologiche destinate alle aziende agricole. Questo accordo rappresenta un investimento strategico nel rafforzamento dei dati meteo su tutto il territorio piemontese, elemento fondamentale per una gestione sempre più efficiente delle imprese agricole. In un'epoca in cui i cambiamenti climatici richiedono decisioni rapide e basate su informazioni precise, questa partnership promette di fornire agli agricoltori strumenti di previsione e monitoraggio all'avanguardia.

Alle ore 16 si aprirà la seconda sessione, "Coltiviamo connessioni, per generare valore", dedicata alla formazione e al capitale umano del settore. Durante questo momento verranno presentate due borse di studio finanziate da Eviso, realizzate in collaborazione con la Regione Piemonte e Fondazione Agrion.

L'iniziativa rappresenta un investimento concreto nelle nuove generazioni di professionisti del settore agricolo, con l'obiettivo di creare competenze sempre più specializzate e al passo con le sfide del futuro.

L'evento si inserisce perfettamente nel contesto di Cheese, la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi e ai prodotti lattiero-caseari, confermando come l'innovazione sia trasversale a tutti i comparti dell'agroalimentare piemontese.

Guarda l'intervista a Giacomo Ballari, presidente della Fondazione Agrion.