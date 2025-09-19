La Scuola Forestale di Ormea festeggia quarant'anni tra radici e futuro

Il 3 ottobre la Scuola Forestale di Ormea spegnerà 40 candeline. Un traguardo importante, che verrà celebrato con una grande festa aperta a tutta la comunità, presso la Sala della Società Operaia.

L'evento è un omaggio a un'istituzione che da quattro decenni forma i custodi del nostro ambiente, preparando professionisti capaci di tutelare il territorio e la sua bellezza. Per l'occasione, l'intera famiglia della Scuola – studenti, docenti, collaboratori ed ex allievi – è invitata a riunirsi e a condividere i ricordi di un percorso che ha segnato tante vite.

La serata si aprirà con il benvenuto della Dirigente Armida Drago e del Sindaco Giorgio Ferraris e i saluti delle autorità presenti. Si proseguirà con la premiazione dei giovani talenti, grazie alle borse di studio offerte dal Rotary Club di Mondovì. L'intrattenimento musicale sarà curato dal Maestro Marco Mascia dell’Istituto Comprensivo Sauro di Imperia, grazie alla collaborazione con la Dirigente Maria Rosa Villa. A seguire un ricco buffet preparato dal CFPcemon. .

La serata proseguirà col ritmo del DJ set curato dall'ex studente della scuola forestale DJ Fatina e da DJ Dado di Imperia che garantiranno un'atmosfera di gioia e condivisione.

Un ringraziamento speciale va a chi ha reso possibile questa celebrazione: il Comune e la Proloco di Ormea, ma anche i partner che hanno fornito un contributo fondamentale, come i Vivai Montina di Cisano sul Neva che hanno curato l’allestimento del verde e l'acqua San Bernardo di Garessio. Un pensiero particolare è rivolto a Ugo Benedetto, il cui supporto è un segno tangibile di affetto e rispetto per la memoria della docente Cinzia Benedetto.

Tutti i docenti della Scuola Forestale e dell’Istituto Baruffi di Ceva si sono attivati per promuovere e rendere possibile questo evento.

Il Progetto completo. Radici e Futuro: 40 anni di Scuola Forestale a Ormea

Nata nel 1985, la Scuola Forestale ha formato generazioni di studenti provenienti da tutta Italia – dal Piemonte alla Lombardia, dalla Liguria alla Valle d'Aosta, fino alle Marche – creando un legame indissolubile tra l'Alta Valle Tanaro e centinaia di comunità. In un'epoca di crescente preoccupazione per il clima e la sostenibilità, l'approccio della Scuola si rivela più che mai attuale: riscoprire i valori locali per una gestione consapevole delle risorse.

Le celebrazioni del quarantennale saranno l'occasione per valorizzare la figura cruciale dell'Operatore Forestale. Attraverso un ricco calendario di eventi, incontri, podcast e la pubblicazione di un libro, si punterà a mettere in luce il ruolo fondamentale di questi professionisti nella conservazione degli ecosistemi, nella promozione della biodiversità e nella lotta al cambiamento climatico.

Il progetto mira inoltre a far conoscere le competenze e le pratiche sostenibili insegnate a Ormea, incoraggiando un maggiore rispetto per l'ambiente e stimolando l'interesse verso le carriere nel settore forestale. Sarà un percorso che, unendo le tecniche tradizionali con le tecnologie più innovative, permetterà di comprendere il valore dell'intera filiera del legno e l'importanza di una pianificazione integrata per un futuro più verde.

Per informazioni: 40annisf@barufficevaormea.it

Scuola Forestale Ormea: scuolaforestale@barufficevaormea.it Istituto Baruffi Ceva e Ormea cnis01100d@istruzione.it Telefono 0174 391042