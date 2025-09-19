Allarme truffa a Grinzane: falso addetto del Comune tenta di entrare in una casa

Lunedì un uomo, spacciandosi per inviato dal Comune con tanto di giubbino riportante un logo falso, ha tentato di introdursi in un’abitazione con la scusa di controlli sull’acqua. La prontezza della residente, che ha intuito l’inganno e allertato i vicini, ha permesso di sventare la truffa. Sul posto sono intervenuti immediatamente il vicesindaco Giorgio Raimondo, la Polizia municipale e i Carabinieri che hanno raccolto la segnalazione.

Il sindaco Gianfranco Garau invita i cittadini alla massima prudenza: “Non aprite mai la porta a chi non conoscete, neppure se si presenta come incaricato del Comune o di un ente pubblico. In caso di dubbi chiamate subito noi o i Carabinieri. In questo episodio la collaborazione della cittadinanza è stata fondamentale per bloccare l’inganno”.

Il primo cittadino aggiunge: “Questi episodi, purtroppo, si ripetono ciclicamente. È importante rimanere vigili e non lasciarsi convincere da pretesti legati all’acqua, all’energia o ad altri servizi: quando il Comune programma verifiche ufficiali, avvisiamo sempre i cittadini con comunicazioni preventive”.