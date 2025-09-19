In gravi condizioni pedone investito da una moto lungo la Statale 28 a Garessio

L’ennesimo grave incidente si è verificato in mattinata lungo la Statale 28 del Colle di Nava, in territorio di Garessio, dove un motociclista ha investito un anziano intento ad attraversare. Il fatto sarebbe accaduto in prossimità di un passaggio pedonale.

Il ferito, un uomo classe 1930, risulta in gravi condizioni.

A prestare i primi soccorsi al ferito i sanitari del servizio regionale di emergenza 118, che ne hanno disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità rosso.

Insieme a loro i Carabinieri della Compagnia di Mondovì, impegnati nell’effettuare i rilievi dell’incidente e nella regolazione del traffico lungo l’arteria.