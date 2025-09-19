 / Cronaca

Cronaca | 19 settembre 2025, 10:01

Rinvenuta piantagione di marijuana lungo il Tanaro a Santa Vittoria d'Alba: sequestrati 40 kg di stupefacente

La scoperta della Guardia di Finanza durante un servizio di controllo. Approfondimenti per risalire ai responsabili della coltivazione, occultata all’interno di un terreno situato in località Cinzano, nelle immediate vicinanze del fiume

Le piante, già pronte per essere tagliate ed essiccate, erano destinate a essere immesse sul mercato illegale

Nel corso di un servizio di controllo economico del territorio i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno individuato e sequestrato una piantagione di marijuana occultata all’interno di un terreno situato in località Cinzano, nelle immediate vicinanze del fiume Tanaro.

Le piante, già pronte per essere tagliate ed essiccate, erano destinate a essere immesse sul mercato illegale. 

Complessivamente, il quantitativo sequestrato si aggira attorno ai 40 chilogrammi di sostanza stupefacente.

Il tempestivo intervento delle Fiamme Gialle ha consentito di sottrarre un rilevante carico di droga al circuito dello spaccio, a conferma dell’impegno costante del Corpo nella tutela della legalità e della salute dei cittadini.

La Procura della Repubblica di Asti ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti.

Sono in corso approfondimenti investigativi per risalire ai responsabili della coltivazione e della gestione della piantagione.

