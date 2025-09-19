Fossano accoglie Esteban Batallán, prima tromba della Chicago Symphony Orchestra

Un evento di caratura internazionale approda a Fossano: Esteban Batallán Cons, considerato tra i più grandi trombettisti della scena mondiale e prima tromba della Chicago Symphony Orchestra, sarà protagonista di un recital straordinario insieme alla pianista Alessandra Felice. Il concerto, in programma domenica 21 settembre alle ore 18:00 presso il prestigioso Centro Congressi di Palazzo Righini, offrirà al pubblico un viaggio appassionante attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio per tromba e pianoforte.

Il programma

Arthur Honegger – Intrada (1947)

George Enescu – Légende (1906)

Paul Hindemith – Sonata per tromba e pianoforte (1939)

André Jolivet – Air de Bravoure (1953)

Alexander Arutiunian – Concerto per tromba e pianoforte (1950)

Dall’intensità lirica di Enescu al virtuosismo trascinante di Arutiunian, il programma mette in luce tutte le sfumature espressive della tromba moderna, strumento capace di coniugare nobiltà, energia e poesia.

L’artista

Esteban Batallán, nominato prima tromba della Chicago Symphony Orchestra nel 2019 da Riccardo Muti, ha alle spalle una carriera che lo ha portato a collaborare con alcune tra le più prestigiose orchestre del mondo – dalla Royal Concertgebouw di Amsterdam alla Royal Philharmonic di Londra – sotto la direzione di maestri come Zubin Mehta, Bernard Haitink, Christian Thielemann, Riccardo Chailly e Jaap van Zweden.

Solista applaudito in Europa, America e Asia, Batallán ha dato voce a un vastissimo repertorio che spazia dai grandi capolavori della tradizione a nuove opere scritte per lui, tra cui il brano “Mr. Batallán” firmato dal leggendario Arturo Sandoval. La sua carriera è stata coronata dalla realizzazione di un sogno coltivato sin da ragazzo: entrare a far parte della Chicago Symphony Orchestra, una delle istituzioni musicali più prestigiose al mondo.

La pianista

Al suo fianco, la pianista Alessandra Felice, interprete versatile e raffinata, attiva sia come solista che in ensemble cameristici, con collaborazioni di rilievo con musicisti di fama internazionale e una solida esperienza nelle più importanti accademie e festival italiani ed europei.

Un appuntamento imperdibile

Il concerto di Esteban Batallán a Fossano rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno dei massimi interpreti della scena musicale internazionale, capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza di intensità artistica e comunicativa straordinaria.

Info e prenotazione posti: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/tromba-e-pianoforte

info@fondazionefossanomusica.it – 0172.60113