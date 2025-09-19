EDISU Piemonte: 115 nuovi posti letto per gli studenti piemontesi

Sono 115 i nuovi posti letto che EDISU Piemonte mette a disposizione degli studenti borsisti per l'Anno Accademico 2025/26.

“Potremo contare su 85 nuovi posti in convenzione a Torino e nei Comuni limitrofi entro l’autunno” dichiara il presidente di EDISU Piemonte Roberta Piano aggiungendo che “Con le delibere approvate in CdA diamo il via al convenzionamento con soggetti privati che destineranno parte dei posti letto delle loro nuove strutture finanziate attraverso i fondi PNRR a borsisti EDISU che potranno dunque accedervi con la tariffa agevolata prevista per i beneficiari di borsa di studio”.

“Il Piemonte è da sempre ed è sempre più attento al diritto allo studio, consapevole che investire nella formazione e nell’accoglienza significhi costruire futuro. Per questo, ogni nuova opportunità di ampliamento dei posti letto e dei servizi rappresenta un tassello concreto per garantire pari accesso agli studenti e alle famiglie” afferma Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte.

Le residenze interessate sono la Residenza Alexandra in Lungo Dora Napoli (24 posti), Campus x Vanchiglia in Corso Regina Margherita 2 (28 posti) e Verde Mattone in via Morandi 4 a Grugliasco (11 posti) a partire dal 1°ottobre 2025. Mentre nel mese di novembre saranno disponibili ulteriori posti letto presso la residenza Duca Pigafetta in corso Duca degli Abruzzi 48/e a Torino (12 posti) e Ad Maiora (10 posti) in via San Giacomo 8 a Beinasco.

“Inoltre, per la prima volta EDISU Piemonte mette a disposizione a partire dal 1° ottobre 2025 anche 30 posti letto nella città di Biella, attraverso la convenzione siglata con la Residenza di Città Studi” conclude il presidente di EDISU Piemonte Roberta Piano.

Per l'Anno Accademico 2025/26 sono oltre 2.750 i posti letto che EDISU Piemonte mette a bando per gli studenti. Mentre grazie ai progetti vinti nell'ambito del V Bando della Legge 338/2000 nei prossimi anni verranno realizzate nuove residenze per circa 750 ulteriori posti letto per far fronte all’aumento del fabbisogno di residenzialità da parte della popolazione studentesca.