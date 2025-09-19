Biathlon: le squadre nazionali junior al lavoro a Chiusa Pesio fino al 25 settembre

La squadra B nazionale di biathlon lavora al lavoro a Livigno (So) dal 18 al 28 settembre con Felix Ratschiller, Marco Barale, Nicolò Betemps, Davide Compagnoni, Christoph Pircher, Daniele Cappellari, a cui si aggiunge Lukas Hofer, seguiti dai tecnici Riccardo Romani e Daniele Piller Roner.

La squadra junior maschile e femminile è impegnata, invece, a Chiusa Pesio dal 17 al 25 settembre con Hannes Bacher, Michele Carollo, Manuel Contoz, Nicola Giordano, Simone Motta, Carlotta Gautero, Matilde Giordano, Gaia Gondolo e Nayeli Mariotti Cavagnet seguiti dagli allenatori Luca Ghiglione, Dominik Windisch, Samantha Plafoni, Pietro Dutto e Fabrizio Curtaz.