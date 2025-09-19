Granfondo La Fausto Coppi: aprono le iscrizioni all'edizione 2026

Conto alla rovescia per l’edizione 2026 della granfondo internazionale La Fausto Coppi: l’apertura delle iscrizioni è fissata per sabato 20 settembre alle ore 21, durante il Cuneo Bike Festival, la rassegna che trasforma per cinque giorni il cuore di Cuneo in una vera capitale della bicicletta.

Proprio sabato sera, infatti, al Cinema Teatro Monviso di Cuneo si terrà una serata dedicata al Cuneo Bike Festival. Durante l’evento, ci sarà un momento istituzionale per l'apertura ufficiale delle iscrizioni alla granfondo internazionale La Fausto Coppi 2026. Davide Lauro ed Emma Mana – presidente e vicepresidente dell’ASD Fausto Coppi on the road, organizzatrice della maratona ciclistica – saranno accompagnati dall’ex campione olimpico e del mondo Paolo Bettini. A condurre Francesco Pierantozzi, storica voce di Sky Sport Italia.

La 37ª edizione dell’iconica maratona ciclistica internazionale, una delle più affascinanti d’Europa e la più importante del Nord-Ovest d’Italia prenderà ufficialmente il via domenica 28 giugno 2026, dalla centrale piazza Galimberti.

La granfondo La Fausto Coppi si ripresenta nel 2026 con i suoi tre spettacolari percorsi:

* la Granfondo di 172 km e 4.300 m di dislivello, che include tre cime leggendarie: Colle Fauniera, Colle di Sampeyre e Madonna del Colletto;

* la Mediofondo storica di 111 km e 2.550 m di dislivello;

* il Fauniera Classic, percorso non competitivo con rilevazione dei tempi ma senza classifica di merito.

Dopo un’edizione 2025 da record, con circa 2.600 iscritti e 2.300 partenti e ciclisti provenienti da 42 nazioni, pari a circa il 21% dei paesi del mondo, l’obiettivo per il 2026 è riuscire a superare questi numeri, rendendo l’evento sempre più internazionale e attrattivo.

Il link adibito all'iscrizione sarà attivo dalle ore 21 del 20 settembre 2025