House of Volley dedica la tribuna stampa a Bruno Lubatti. Domenica il primo Trofeo al Palazzetto dello Sport di Cuneo

In occasione del “1° Trofeo House of Volley”, che si terrà domenica 21 settembre al Palazzetto dello Sport di Cuneo, verrà dedicata la “tribuna stampa” a Bruno Lubatti.

Bruno, scomparso nel 2017 in Russia, mentre ricopriva il ruolo di supervisor Cev durante una coppa europea, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della pallavolo cuneese.

La “storia” pallavolistica di Bruno Lubatti esula dalla categoria: la sua passione era trasversale e andava dalla Serie A al settore giovanile.

Chi ha collaborato con lui lo ricorda come “buono, gentile, sempre sorridente”, nonché “prodigo e preciso nello sbrigare pratiche burocratiche per gli atleti, soprattutto quelli stranieri” e ancora “Bruno mi ha insegnato molto, in questi anni spesso ho avuto l’istintivo gesto di chiamarlo, per chiedergli consiglio”.

Il progetto House of Volley ha fortemente voluto l'intitolazione della tribuna a Bruno Lubatti e, grazie alla collaborazione con il Comune di Cuneo, domenica questo desiderio sarà avverato.

“House of Volley nasce per valorizzare le città europee dove la pallavolo è parte integrante del tessuto sportivo e culturale, proprio come nella città di Cuneo - afferma Enrico Anghilante - Poter inaugurare questo progetto, rivolgendo il pensiero al nostro amico Bruno, che amava vivere il nostro sport in tutta Europa, è un’emozione unica e siamo certi che lui tiferà per noi e che ci aiuterà a concretizzare le mille idee che abbiamo in mente”.

L’appuntamento per il 1° Trofeo House of Volley, tra le formazioni di Cuneo Granda Volley e del club croato HAOK Mladost Zagabria, è per domenica 21 settembre, ore 17.30, al Palazzetto dello Sport di Cuneo: l’ingresso è gratuito. Inoltre, sabato 20 settembre alle 20:30, Cuneo Granda Volley si presenterà ufficialmente al pubblico in piazza Virginio.