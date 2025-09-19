NUoVO Cuneo - Padel Steak protagonista nella Coppa Italia TPRA FITP: da sabato le ragazze in campo a Paderno

Il NUoVO Cuneo - Padel Steak è grande protagonista della prima edizione della Coppa Italia Padel TPRA FITP.

La squadra cuneese ha saputo distinguersi sin dalle battute iniziali, imponendosi nelle categorie Misto e Femminile, e conquistando così l’accesso alle prestigiose finali nazionali.

Domani, 20 settembre, sarà la volta della squadra femminile, impegnata a Paderno fino al 21 nella finale nazionale. A difendere i colori del club ci saranno Martina Dalmasso, Monica Sillano, Caterina Calvi, Chiara Gallo e Denise Monchiero, che hanno contribuito in modo determinante al successo del NUoVO Cuneo Padel Steak.

Guidate con energia e competenza dalla loro capitana, nonché maestra del club, Micaela Angeloni, le ragazze rappresentano l’orgoglio del movimento padel cuneese e proveranno a confermarsi tra le migliori d’Italia.

La formazione mista, composta da Gianfranco Frusso, Alberto Gradoni, Joaquin Paviolo e Alessia Biodo, sarà invece protagonista a Trento dal 10 al 13 ottobre.

La Coppa Italia Padel TPRA, organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, rappresenta una novità assoluta nel panorama nazionale: un evento capace di coinvolgere centinaia di club e giocatori da tutta Italia, offrendo l’opportunità di misurarsi in un contesto competitivo e, al tempo stesso, inclusivo.

L’approdo del NUoVO Cuneo Padel Steak alle fasi finali è già di per sé un traguardo importante, che testimonia la crescita costante del movimento padel nella Granda e la passione sempre maggiore che questo sport sta suscitando tra appassionati e nuovi praticanti.

Grazie anche alla nuova collaborazione e partnership con la ditta Operti di Centallo ideatore del nuovissimo prodotto per la ristorazione Padel Steak

Ora l’attesa è tutta per Paderno, dove le ragazze del NUoVO Cuneo proveranno a scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante avventura.