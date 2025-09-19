Passato il Cheeseburger day, ma non la voglia del suo gusto inconfondibile

In Usa, terra di americanate, anche i cibi da fast food hanno una propria giornata commemorativa. Il 18 settembre infatti era in programma il “Cheeeburger Day”. Parliamo del morbido panino con hamburger e formaggio, preparato in tante accezioni, ma con una regola d’oro: mai a contatto con il pane, semmai tra uno strato di carne ed uno di bacon.

Dati alla mano, lungo tutta la penisola, il movimento fast food - su fonte McDonald’s Italia - è di 250 milioni di panini ogni anno con una fornitura di materia prima da produttori italiani per l’80%.

La data del Cheeseburger Day è stata scelta negli anni Venti da alcuni produttori di hamburger e da allora è diventata un appuntamento fisso negli Stati Uniti, per poi arrivare in Europa.

Negli USA, durante questa giornata, le grandi catene di fast food offrono cheeseburger gratuiti ai clienti o possono proporre delle offerte speciali. Inoltre, molti venditori sfruttano creatività e abilità culinarie per proporre nuove variazioni sul tema. Questo di solito comporta l’utilizzo di tipi di formaggio premium, altre carni e una varietà di salse insolite.

Just Eat segnala che in Italia oltre il 30% dei panini viene ordinato con doppio formaggio fuso, soprattutto cheddar, ma anche Emmental o gorgonzola. Ovviamente grassissimi, ovviamente buonissimi.