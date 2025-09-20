Alba ha consegnato le nuove bandiere ai nove borghi cittadini [LE FOTO]

Nella sala “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, si è svolta stamane la cerimonia ufficiale di consegna simbolica delle bandiere ai presidenti dei nove borghi cittadini: Borgo di San Lorenzo, Borgo dei Patin e del Tesor, Borgo dei Brichèt, Borgo delle Rane, Borgo di San Martino, Borgo del Fumo, Borgo della Moretta, Borgo di Santa Barbara e Borgo di Santa Rosalia.

Il progetto di rinnovo delle bandiere, identificative dei vari borghi in cui è suddivisa la città era stato avviato dalla precedente Amministrazione comunale ed è stato portato a compimento dall’attuale, che ha scelto di proseguire e dare concretezza a un’iniziativa capace di valorizzare l’identità cittadina, accompagnando Alba verso i momenti più significativi del calendario folkloristico.

L’evento, a cui ha partecipato un numeroso pubblico, ha avuto come cerimonieri Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri e il sindaco di Alba Alberto Gatto. Presenti il presidente dell’Ente Fiera del Tartufo di Alba Axel Iberti e alcuni consiglieri comunali, fra cui Domenico Boeri ed Emanuele Bolla.

Presente anche la vicesindaca Caterina Pasini, assessora ai Servizi Culturali, Turismo, Manifestazioni ed Eventi, che nei giorni scorsi aveva dichiarato:

“Queste bandiere rinnovate sventolano nei nostri borghi e sono il simbolo della nostra unità, della nostra crescita e del nostro impegno a preservare la ricchezza del nostro patrimonio culturale. Ogni borgo ha la sua storia, e ogni bandiera è emblema di quella storia, ricordandoci quotidianamente l'importanza della comunità, della partecipazione e del rispetto per le nostre radici. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto e tutti i volontari che costantemente lavorano tutto l’anno per valorizzare i nostri eventi folcloristici e la nostra storia e le nostre tradizioni a beneficio della città e del territorio”.

Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri, ha sottolineato:

“Per noi, che da sempre ci impegniamo a onorare le nostre radici e a far rivivere la storia di Alba, questo progetto ha un valore particolare. La nostra tradizione ci vede abituati a vestire i nostri figuranti, a curare ogni dettaglio degli abiti che raccontano epoche passate. Questa volta, però, abbiamo fatto qualcosa di diverso e, se mi permettete, di ancora più grande: non abbiamo vestito le persone, ma abbiamo vestito la città. Queste bandiere, che oggi vengono consegnate ai borghi albesi, rappresentano i colori e l'anima di chi vive e anima i nostri rioni. Sono il simbolo visibile di un legame profondo e di un'identità che ci rende unici. È un progetto avviato dalla passata Amministrazione e portato avanti con impegno e continuità da quella attuale. È un bellissimo esempio di come la collaborazione e l'amore per la nostra comunità possano superare ogni limite. Vedere le bandiere dei nostri borghi sventolare è come vedere Alba indossare la sua veste migliore, quella fatta di storia, di passione e di appartenenza. È un modo per celebrare la nostra tradizione, ma anche per guardare al futuro, uniti sotto gli stessi colori".

Nel pomeriggio di oggi, sabato 20 settembre, ci sarà la cerimonia del Capitolo e la consegna del drappo del Palio.