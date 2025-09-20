Manta festeggia il nuovo “Giardino ecologico” e l’ascensore alla scuola dell’infanzia paritaria

Festa di inaugurazione all’asilo paritario di Manta per presentare due importanti novità: il nuovo ‘Giardino ecologico’ e l’ascensore, realizzati grazie al sostegno di famiglie, aziende e benefattori.

Il consiglio di amministrazione della struttura ha invitato autorità, famiglie, bambini e bambine per condividere un momento di festa e ringraziamento a chi ha reso possibile gli interventi.

Presenti il Conte Carlo De Rege, figlio della contessa Elisabetta De Rege Provana, che nel 1985 donò il castello al Fai, e con lui suo figlio nonché nipote della nobildonna.

“I conti con una cospicua donazione – spiegano dall’Amministrazione della scuola dell’infanzia – hanno donato gli arredi e i giochi della Sezione Primavera e il nuovo giardino. In riferimento all’area esterna, con parte della donazione dello Sci Club di Manta è stato realizzato il percorso sensoriale. Per l’ascensore hanno contribuito cittadini mantesi, famiglie di bambini frequentanti l’asilo e le ditte Ballario Gianluca, Mp Invest di Pagliero Sandro e Giorgio, Gti Granda Tecnoimpianti di Manta, Gullino Import Export di Gullino Giovanni e Carola, Itt Italia di Barge, Azienda Agricola Mellano Santino e Davide, Azienda Agricola Vassallo Paolo e l’associazione Giari ‘Ntussià”.

Presenti al taglio del nastro, oltre ai Conti De Rege, il sindaco di Manta Ivana Casale con gli amministratori comunali e il Cda della scuola dell’infanzia con il vicepresidente Enzo Basso,

il parroco don Beppe Arnaudo presidente della struttura che ha impartito la benedizione numerosi mantesi e autorità civili e militari

Un esempio concreto di collaborazione tra comunità, istituzioni e privati che ha permesso di migliorare l’accessibilità e gli spazi educativi dei più piccoli, rafforzando il legame tra l’asilo e il territorio.



