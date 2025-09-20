"Questo progetto va rivisto": l'opposizione ha idee differenti per il centro storico di Alba

I gruppi consiliari di opposizione del Comune di Alba chiedono che l'amministrazione riveda il progetto ideato per il centro storico, da eseguire utilizzando i fondi CRC (con un contributo di 1 milione e 550 mila euro).

"L'opera - si legge nella nota divulgata dai gruppi di minoranza - dovrebbe trasformare in meglio il centro storico in modo determinante, come per esempio rifacendo una o più vie o piazze principali (via Maestra, via Cavour, piazza Duomo ...) con materiali o disegni di maggior pregio e con elementi di arredo, prendendo ad esempio ciò che è stato fatto a Cuneo in via Roma.

IL COMUNICATO DEI GRUPPI DI MINORANZA

È stato presentato in prima commissione il progetto che utilizza i fondi straordinari erogati dalla fondazione CRC, i cui lavori dovrebbero iniziare a breve, e prevede il rifacimento delle pavimentazioni di alcune vie del centro storico (vie Acqui, P. Belli, Paruzza, Accademia, piazza Borsellino), mantenendole identiche alla situazione attuale.

Il contributo straordinario di 1.5 mln che la Fondazione CRC aveva erogato per Alba verso la fine della scorsa consiliatura, dovrebbe essere impiegato, a nostro avviso, per realizzare un'opera significativa che migliori nettamente la città, e non una semplice manutenzione come proposto dalla Giunta che, come di consueto, presenta il progetto a cose fatte, senza discussione e confronto.

Riteniamo che la scelta di utilizzare questi fondi per rifare la pavimentazione di queste vie, seppur opera utile alla città, non risponda ai principi di straordinarietà con cui il finanziamento è stato concesso, ovvero eseguire una riqualificazione significativa del centro storico.

Chiediamo che l'Amministrazione riveda il progetto con maggiore slancio: se lo ritiene potrà finanziare il rifacimento delle pavimentazioni delle vie secondarie integrando il contributo con fondi propri del Comune. E' doveroso dare importanza e riconoscibilità a quello che probabilmente è tra gli stanziamenti più rilevanti che la fondazione CRC ha erogato negli ultimi anni.

Firmato

Gruppo Alba Domani

Massimo Reggio

Carlo Bo

Gruppo Fratelli d'Italia

Emanuele Bolla

Riccardo Spolaore

Gruppo Per Alba Cirio

Nadia Gomba

Domenico Boeri

Forza Italia

Elisa Boschiazzo

Lega

Lorenzo Barbero