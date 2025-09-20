Bra sconfitto a Gubbio, Nisticò: "Servono attributi per stare in Serie C"

Un Bra generoso, ma non incisivo, esce battuto 1-0 dal “Pietro Barbetti” nella quinta giornata del girone B di Serie C Sky Wifi. A decidere la sfida il colpo di testa di Di Bitonto al 57’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al termine, l’allenatore Fabio Nisticò non ha nascosto la sua amarezza: “Il risultato del campo è giustissimo. La rigiocherei un altro milione di volte così, per come l’avevamo preparata durante la settimana. Vi è bisogno di qualcosa di diverso, senza dubbio, perché avevamo tutte le credenziali per poterla almeno pareggiare. Ci vanno gli attributi, la personalità, la voglia di fare determinate giocate. Non possiamo nasconderci all’interno della Serie C. Sono stato chiaro con i miei ragazzi nello spogliatoio, spero che abbiano capito. Per vincere servono gli attributi”.

La partita

Al 10’ Rosaia ci prova dalla distanza ma il tiro non inquadra lo specchio. Al 27’ Maressa segna, ma l’arbitro annulla per un fallo su Signorini. Ancora Bra in avanti con Spina e Tommasini al 38’, mentre al 44’ Baldini costringe Zallu a salvare in corner.

Nella ripresa Sinani al 50’ fallisce un’occasione a tu per tu con Krapikas. Al 57’ arriva il gol del Gubbio: corner di Spina e colpo di testa vincente di Di Bitonto. Il Bra ci prova fino alla fine: Dimatteo al 77’ impegna ancora Krapikas, poi al 95’ Minta centra la traversa.

Il sostegno

Nel settore ospiti presenti due tifosi giallorossi, Daniele e Andrea, che hanno seguito la squadra fino in Umbria: a loro i ringraziamenti del club per la passione dimostrata.

Prossimo turno

Martedì 23 settembre, turno infrasettimanale: Bra-Livorno, ore 20.45, allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.