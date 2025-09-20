Calcio femminile: domenica di Coppa per la Freedom FC Women, al Paschiero arriva il Bologna

Tuffo nella Coppa. Dopo la bella e sofferta vittoria, in 9 contro 11, con il Venezia, la Freedom FC Women mette da parte per un attimo il campionato per iniziare il cammino in Coppa Italia: le biancoblu di mister Vincenzo De Martino ospiteranno una delle potenziali big della Serie B, il Bologna, allo Stadio “Fratelli Paschiero” con fischio d'inizio alle 15 di domenica 21 settembre.

Impegno tosto per le cuneesi che, però, proveranno a bissare il passaggio del turno agli ottavi di finale già conquistato nella scorsa stagione, quando batterono la Ternana (poi promossa in Serie A) e si levarono la grande soddisfazione di ricevere a Cuneo il Milan, ben figurando. In questo caso, ad attendere la vincente di Freedom-Bologna sarà la Fiorentina. Match importante e prezioso per la compagine biancoblu, non solo per andare avanti nella competizione, ma anche e soprattutto per continuare il processo di crescita, fisica e tecnica, di questo inizio di annata, prima di riproiettarsi con decisione sul campionato.

L'AVVERSARIA – Il Bologna, dopo aver lottato fino in fondo per il “salto” in A ed aver chiuso nel 2024-25 al 4° posto, è ripartito dal confermato mister Matteo Pachera ma rinnovando non poco un roster già competitivo con ben 14 innesti: spiccano le attaccanti Alessia Rognoni e Sofieke Jansen, le centrocampiste Cecilia Re, Venla Lindfors e Giulia Fusar Poi e l'esterno sinistro Caterina Fracaros, protagonista a Cuneo nella seconda metà della passata stagione. Nelle prime due giornate di campionato, le rossoblu hanno totalizzato quattro punti, frutto del pari con il Como (2-2) e del successo di misura ad Arezzo (0-1). Nell'ultimo precedente al “Paschiero”, datato 23 marzo 2025, le emiliane la spuntarono 0-1 nel finale grazie ad un gol direttamente da calcio d'angolo da parte di Tucceri.

Freedom FC Women-Bologna si disputerà domenica 21 settembre alle 15 allo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo (apertura biglietteria ore 14): dirigerà l'incontro il sig. Mirko Pelaia della sezione di Pavia, coadiuvato dagli assistenti Marco Tonti di Brescia e Andrea Zanichelli di Legnano.

Coppa Italia Femminile – Il Programma dei Sedicesimi di Finale (Domenica 21 settembre ore 15)

Venezia – Napoli (sabato 20 ore 14.30)

Arezzo – Lumezzane

Brescia – Cesena

Freedom FC Women – Bologna

Hellas Verona – Genoa

RES Donna Roma – Como

San Marino Academy – Parma

Trastevere – Ternana