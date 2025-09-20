Calcio Serie C: Bra a caccia di punti in casa del Gubbio

Dopo il secondo pareggio stagionale, ottenuto contro la Torres, il Bra cerca il risultato di peso sul campo del Gubbio. Fischio d’inizio in programma alle ore 15 allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio (Perugia).

I ragazzi di mister Nisticò proveranno a fare punti contro un’avversaria sulla carta più strutturata. I piemontesi, nelle prime quattro partite, hanno raccolto meno di quanto probabilmente meritassero e fin da oggi proveranno a concretizzare al massimo le occasioni.

Il Gubbio, ancora imbattuto in campionato, ha ottenuto finora due pareggi con Sambenedettese e Perugia, e altrettante vittorie con Rimini e Forlì (1-0 nell’ultimo match contro i romagnoli). La squadra di mister Domenico Di Carlo proverà a dare continuità agli ultimi risultati, puntando forte sulla sua solidità difensiva (solamente due gol presi nelle prime quattro giornate).

In classifica i giallorossi sono diciannovesimi con due punti mentre gli umbri sono quinti con otto punti.

Nessun precedente tra le due formazioni. I bookmaker danno nettamente favorita la squadra di casa, mentre la vittoria dei braidesi è data a quota 6.00

La partita sarà diretta da Andrea Terribile di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Nidaa Hader di Ravenna e Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia, quarto ufficiale Alessandro Silvestri di Roma e operatore FVS Gian Marco Cardinali di Perugia.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 255 con telecronaca di Biagio Liccardo) e su NOW.

Prossimo appuntamento per il Bra già martedì 23 contro il Livorno, in occasione del primo turno infrasettimanale della stagione. Fischio d’inizio alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.