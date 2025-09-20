Ciclismo: si avvicina l’esordio di Matteo Sobrero ai Mondiali in Ruanda

Si avvicina sempre più l’inizio del Mondiale di ciclismo in Ruanda e allo stesso tempo si prepara a prendere il via il cuneese Matteo Sobrero.

A inaugurare la prima storica edizione africana saranno le prove contro il tempo dei professionisti con le donne alle 10:10 e gli uomini nel primo pomeriggio di domenica (13:45).

Per il 28enne di Montelupo Albese si tratta della terza partecipazione alla crono iridata, dopo l’edizione 2021 nelle Fiandre e quella 2022 a Wollongong. Sobrero proverà a migliorare il 15° posto ottenuto nel 2022, mentre nel 2021 fu 21°.

Oltre all’albese, il CT Marco Villa ha selezionato anche il bergamasco Mattia Cattaneo, alla sua terza partecipazione iridata.

La cronometro, lunga 40.6 km, è dedicata agli specialisti resistenti. Infatti il percorso non presenta un chilometro di pianura ed è un continuo sali e scendi. Saranno ben quattro le salite ufficiali da affrontare, con l’ultima che termina a poche centinaia di metri dall’arrivo di Kigali.

Il favorito è sicuramente il belga Remco Evenepol, campione uscente e campione olimpico in carica. Il principale avversario è il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar che va alla ricerca della prima medaglia iridata a crono. Si giocheranno le loro carte da podio l’australiano Jay Vine, lo svizzero Stefan Kung e l’olandese Thymen Arensman. Possibili outsider il messicano Isaac Del Toro, l’elvetico Mauro Schmid e lo statunitense Magnus Sheffield. Rientrano nel novero delle sorprese i due azzurri Cattaneo e Sobrero, entrambi con il concreto obiettivo di una top10.

Partenza del primo corridore in programma alle 13:45 e arrivo finale previsto poco dopo le 16.

Prossimo appuntamento per Sobrero già mercoledì 24, quando intorno alle 12:30 parteciperà alla “cronostaffetta mista” in compagnia del già citato Cattaneo e di Marco Frigo, oltre alle donne elite Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin e Federica Venturelli.