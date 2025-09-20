Quarto posto per il “Giolitti-Bellisario” di Mondovì alla fase nazionale delle competizioni sportive scolastiche “Corsa Orientamento e Trail-O”

Quarto posto nella classifica assoluta della fase nazionale delle competizioni sportive scolastiche “Corsa Orientamento e Trail-O” per la squadra, tutta al femminile, del “Giolitti-Bellisario” di Mondovì.

«Un risultato eccezionale, che premia le nostre ragazze capaci di distinguersi tra le centinaia di studentesse e studenti provenienti da tutta Italia che hanno preso parte alla manifestazione – commenta il prof. Nicola Berutti docente accompagnatore –. Sono stati giorni indimenticabili, tra gare nei boschi di Tradate e a Villa Panza, visite culturali al Sacro Monte di Varese e a Volandia. Giornate contraddistinte da un forte senso di condivisione, inclusione e tanti sorrisi».

La competizione, rivolta alle istituzioni scolastiche secondarie di II grado e organizzata dalla Federazione italiana Sport Orientamento, si è svolta dal 16 al 19 settembre nel Comune di Varese. Venti le rappresentative piemontesi coinvolte.

Oltre al quarto posto nella classifica assoluta, il “Giolitti-Bellisario” applaude e festeggia: Chiara Terreno, studentessa della classe 2C Giolitti-Bellisario che si è aggiudicata il terzo posto, Anna Mantero della classe 4E Giolitti-Bellisario che ha raggiunto il quinto posto, Sofia Peirano, classe 3A IPC-Servizi commerciali, che si è aggiudicata l’ottavo posto e Lucia Terreno, studentessa della 2A dell’Istituto Tecnico Agrario, classificata al 16 posto.

«Bravissime alle studentesse che hanno saputo affrontare questa esperienza con impegno e responsabilità, riuscendo a unire la passione per lo sport alla voglia di mettersi in gioco. La loro partecipazione è divenuta l’occasione per vivere un’esperienza altamente educativa, per affinare abilità relazionali, pratiche ed emotive importanti. Il tutto impreziosito dagli ottimi risultati raggiunti».