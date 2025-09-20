Robilante: oggi la XV edizione del Memorial di calcio dedicato a Felice Bosco, Marino Barale, Cristiano Caraglio e Claudio Cerato

Oggi, sabato 20 settembre, il campo sportivo di Robilante ospiterà la XV edizione del Memorial di calcio dedicato a Felice Bosco, Marino Barale, Cristiano Caraglio e Claudio Cerato, quattro figure fondamentali del panorama sportivo locale.

L’evento si terrà per l’intera giornata e vedrà la partecipazione di 28 squadre, suddivise in 5 categorie, dagli Esordienti fino ai Primi Calci. Una manifestazione che rappresenta non solo un momento di sport e divertimento, ma anche un’occasione per mantenere vivo il ricordo di chi ha contribuito in modo significativo alla crescita calcistica e sociale della comunità.

Sport e solidarietà: parte dell’incasso del pranzo per l’AIL

Quest’anno il Memorial avrà anche una forte valenza solidale: una parte dell’incasso del pranzo organizzato durante la giornata sarà devoluta all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma). Un modo per unire ancora una volta il calcio e i suoi valori con la solidarietà concreta.

Open Days: entusiasmo e nuove date

Grande successo hanno avuto gli Open Days, che hanno coinvolto numerosi bambini desiderosi di avvicinarsi al calcio. Visto l’entusiasmo e la partecipazione, gli appuntamenti proseguono per tutto il mese di settembre, ogni martedì e giovedì, sempre al campo sportivo di Robilante, e sono rivolti ai nati nel 2018, 2019 e 2020