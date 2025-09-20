 / Curiosità

Curiosità | 20 settembre 2025, 13:12

Alba protagonista del “Pranzo della Domenica degli Italiani”, domenica 21 settembre la diretta su Rai Uno dal Castello di Grinzane Cavour

Dal Castello di Grinzane Cavour la diretta su Rai Uno dalle 14 alle 15, all’interno di “Domenica In”

Il castello di Grinzane

Domenica 21 settembre le piazze dei Comuni italiani ospiteranno il “Pranzo della Domenica degli Italiani”, iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) e dal Ministero della Cultura e da ANCI nell’ambito della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO.

Anche Alba partecipa all’evento, trasformando il Castello di Grinzane Cavour in un grande spazio di comunità. L’obiettivo è valorizzare il pranzo della domenica come momento identitario e inclusivo, capace di unire generazioni diverse e di raccontare la ricchezza delle tradizioni locali attraverso il cibo.

 L’evento sarà in diretta su Rai Uno dalle 14 alle 15 , all’interno di “Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier.

 Il pranzo della domenica è da sempre un rito familiare e collettivo: attorno alla tavola si rafforzano i legami, si tramandano saperi gastronomici e si condivide un senso di appartenenza che supera i confini territoriali. L’iniziativa intende trasformare questo rito domestico in un patrimonio condiviso, rendendolo visibile nelle piazze e riconoscibile come espressione viva della cultura italiana.

 L’elenco completo dei Comuni partecipanti e tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili nella pagina dedicata: www.ancicomunicare.it/il-pranzo-della-domenica-anci-masaf

cs

